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Общество25 февраля 2022 5:40

Госавтоинспекция Омской области во время сплошных проверок ловит до 30 пьянчуг за рулем

Очередную проверку на трезвость сотрудники провели 25 февраля
Ольга ЦВЕТАТИЙ
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Сотрудники ГИБДД просят водителей отказаться от употребления спиртных напитков перед поездкой на машине

Сотрудники ГИБДД просят водителей отказаться от употребления спиртных напитков перед поездкой на машине

Фото: Мария ЛЕНЦ

По информации пресс-службы ГИБДД сегодня, 25 февраля, по Омской области пройдут сплошные проверки водителей на состояние алкогольного опьянения. Профилактическое мероприятие «Трезвость» проводится ежемесячно и помогает поймать больше нарушителей.

- Работа с водителями проводится ежедневно. Мероприятие, которое запланировано на сегодня, проводится ежемесячно в формате сплошных проверок. За период проведения такого мероприятия сотрудники ГИБДД выявляют от 15 до 30 нетрезвых водителей, - комментирует руководитель пресс-службы УГИБДД УМВД по Омской области Наталья Бобылева.

Водители, у которых сотрудники ГИБДД найдут признаки алкогольного опьянения, понесут административную ответственность. Согласно закону, это может быть либо лишение прав на срок до двух лет, либо штраф в размере 30 тыс. рублей.

В Госавтоинспекция предупреждает водителей о вреде алкоголя даже в незначительном употреблении. Как отмечают специалисты, алкоголь сильно влияет на поведение человека, а также на мировосприятие, поэтому среди пьяных водителей часто встречаются нарушения скоростного режима, совершение опасных маневров и игнорирование сигналов светофоров и дорожных знаков.

Символично, что рейд по выявлению нетрезвых водителей проходит в пятницу. Ведь именно в последний рабочий день недели некая часть автолюбителей могут позволить себе правонарушение, от которого может зависеть чья-то жизнь.

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