Омские реставраторы живописи единственные в Сибири получили профессиональное оборудование

Омские реставраторы получили современное оборудование для реставрационных работ. Фото: Министерство культуры Омской области

В ноябре 2019 года в Омске открылся «Эрмитаж Сибирь». Здание бывшего страхового общества «Саламандра» должно было стать филиалом государственного петербургского музея. Из-за затянувшихся реставрационных работ это произошло лишь спустя годы кропотливой работы. Символично, что сейчас именно здесь разместилась реставрационная мастерская, в которой специалисты проводят долгие годы, восстановливая культурные ценности.

Реставраторы-самоучки

По словам художника-реставратора станковой живописи Виктории Ефименко, в мастерской «Эрмитажа Сибирь» сейчас работают омские специалисты. В основном, это люди, которые обучились нелегкому ремеслу у своих наставников.

- В советские времена, в некоторых случаях, обучение реставраторов было кустарным делом, когда специалист передавал знания своему стажеру. Потом стажеры повышали квалификацию в центрах Москвы и Санкт-Петербурга. Сейчас это отходит, - рассказывает Виктория Ефименко.

Как поясняет специалист, министерство культуры России сейчас склоняется к тому, чтобы реставраторы получали образование исключительно профессиональное, в тех вузах, которые имеют программы определенного образца.

Работа реставратора сложная, и порой на восстановление некоторых экспонатов уходят годы. А прежде, чем приняться за трудоемкий процесс, историческую ценность нужно еще обследовать.

Фото: Министерство культуры Омской области

- У нас все интересные картины: из тех, что готовятся к выставке или стоят долго в очереди. Ведь много же произведений, которые ждут своего часа, потому что требуют длительной реставрации и доскональной проверки, - отмечает художник-реставратор.

Сами реставрационные работы делятся на три уровня: легкая – это реставрация от нескольких часов до недели. В основном, к ней относятся подготовительные работы к выставкам. Средняя реставрация длится в течение месяца. А вот сложная - растягивается на несколько лет. К ней можно отнести картину «Вера» неизвестного художника, которая находится в работе специалистов мастерской «Эрмитажа Сибирь».

Фото: Министерство культуры Омской области

Современное оборудование

Работа с историческими ценностями требует не только опыта специалиста, но и современного подхода. Так, реставрационная мастерская «Эрмитажа Сибирь» недавно обзавелась новым оборудованием. Это специальные регент-аппараты, прессы для книг и произведений графики, современные микроскопы. А также специальные столы для проведения работ, в том числе вакуумных. Такой стол позволяет специалистам выполнять более сложные и ранее недоступные работы.

Как поясняет Ефименко, только на вакуумном столе, можно проводить несколько операций: промывку, химическую обработку, укрепление красочного слоя, устранение деформации, восполнение утрат основы. Кроме того, художник-реставратор меньше рискует при работе с произведениями, основа которых имеет очень ветхое состояние или сильно деформирована. На сегодняшний момент вакуумного стола такого размера, который появился в омской мастерской, в других городах Сибири нет.