Омск
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 февраля 2022 12:15

В Новосибирске обсудят проблему оборота нелегальных сигарет

25 февраля состоится конференция на тему: «Нелегальный оборот табачной и никотинсодержащей продукции на территории Сибири: проблемы и пути их решения»
КомментироватьОставить комментарий(0)

По результатам исследования, проведенного Национальным научным центром компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, объем незаконного оборота на рынке табачной продукции в России по итогам девяти месяцев 2021 года составил 11,5%.

Нелегальная продукция не только наносит вред экономике и государственному бюджету - она опасна для людей.

На межрегиональной конференции специалисты, представители властей и торговых предприятий обсудят ситуацию с оборотом нелегальной табачной и никотинсодержащей продукции на территории регионов Сибири и обозначат пути решения существующих проблем.

Когда: 25 февраля

Время: 14.00 (нск)

Площадка: пресс-центр «Комсомольская правда» - Новосибирск

Участники:

Научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции

Общественный совет по проблеме подросткового курения

Сибирское таможенное управление

Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области

Управление Федеральной налоговой службы по Кемеровской области

Управление МВД России по Новосибирской области

Управление МВД России по Кемеровской области

Управление МВД России по Алтайскому краю

Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области

Министерство промышленности и торговли Кузбасса

Центр развития перспективных технологий

Союз «Торгово-промышленная палата Новосибирска и Новосибирской области»

Управление на транспорте МВД России

Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и инфраструктуры

Новосибирское областное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

JTI Россия

ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг»

БИЗНЕС-ПРЕСС