В Новосибирске обсудят проблему оборота нелегальных сигарет

По результатам исследования, проведенного Национальным научным центром компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, объем незаконного оборота на рынке табачной продукции в России по итогам девяти месяцев 2021 года составил 11,5%.

Нелегальная продукция не только наносит вред экономике и государственному бюджету - она опасна для людей.

На межрегиональной конференции специалисты, представители властей и торговых предприятий обсудят ситуацию с оборотом нелегальной табачной и никотинсодержащей продукции на территории регионов Сибири и обозначат пути решения существующих проблем.

Когда: 25 февраля

Время: 14.00 (нск)

Площадка: пресс-центр «Комсомольская правда» - Новосибирск

Участники:

• Научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции

• Общественный совет по проблеме подросткового курения

• Сибирское таможенное управление

• Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области

• Управление Федеральной налоговой службы по Кемеровской области

• Управление МВД России по Новосибирской области

• Управление МВД России по Кемеровской области

• Управление МВД России по Алтайскому краю

• Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области

• Министерство промышленности и торговли Кузбасса

• Центр развития перспективных технологий

• Союз «Торгово-промышленная палата Новосибирска и Новосибирской области»

• Управление на транспорте МВД России

• Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и инфраструктуры

• Новосибирское областное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

• JTI Россия

• ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг»