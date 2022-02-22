«СОГАЗ-Мед»: Рак - диагноз или приговор?

Одна из главных проблем онкологии заключается в том, что многие случаи заболевания раком диагностируются слишком поздно. Ежегодно в РФ фиксируется около 480 тысяч новых случаев рака, а умирает более 280 тысяч заболевших. Из них достаточное большое количество - людей трудоспособного возраста (15,5%). Даже в странах с оптимальными системами и службами здравоохранения многие случаи рака выявляются на поздних стадиях, когда труднее добиться успеха в лечении. Ведущие врачи мира на данный момент говорят о том, что скрининг рака должен быть массовым и недорогим.

С 2018 года в РФ онкоскрининг входит в бесплатную диспансеризацию для выявления различных видов онкозаболеваний на ранней стадии. Маммография теперь проводится для женщин в возрасте от 40 до 75 лет 1 раз в 2 года, а исследование кала на скрытую кровь для граждан в возрасте от 40 до 64 лет - 1 раз в 2 года, в возрасте от 65 до 75 лет - 1 раз в год. Для пациентов с подозрением на онкологическое заболевание сроки ожидания госпитализации для получения специализированной медицинской помощи не должны превышать 7 рабочих дней с момента гистологической верификации опухоли или с момента установления предварительного диагноза заболевания (состояния), а сроки ожидания приема онколога (и консультации других врачей-специалистов) составляют не более 3 рабочих дней от выдачи направления. При этом сроки проведения исследований / получения заключений, таких как диагностические инструментальные (рентгенографические исследования, включая маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые исследования), лабораторные исследования, а также компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ диагностика), ангиография, при оказании первичной медико-санитарной помощи составляют не более 7 рабочих дней со дня назначения исследований.

Инфекции и провоцирующие факторы

Существуют инфекции и вирусы, которые провоцируют появление раковых заболеваний и способствуют развитию воспалительных процессов, носящих хронический характер. Некоторые из этих инфекций достаточно распространены, а их носители не догадываются о возможной грозящей опасности. Риски онкологических заболеваний увеличиваются, если у вас когда-либо были обнаружены следующие вирусные заболевания: вирус папилломы человека (№16 и №18); вирусы гепатитов В и С; ВИЧ; вирус герпеса 8-го типа (HHV-8); вирус Эпштейна-Барр. Кроме того, имеются сведения о том, что и бактерия Helicobacter pylori может вызывать онкологические поражения верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Одним из факторов риска возникновения рака являются и хронические воспаления.

В последнее время в мире отмечается тенденция к значительному росту числа заболеваний меланомой кожи, особенно у женщин молодого возраста. Статистика заболеваемости меланомой кожи в России неутешительна. Прорастая через все слои кожи, опухолевые клетки с током крови и лимфы разносятся по всему организму, образуя отдаленные метастазы (вторичные очаги опухоли) в легких, печени, головном мозге. Летальность при меланоме кожи достигает 50%. В связи с этим особенно важно не допускать влияния на кожу факторов, провоцирующих развитие этого заболевания. И главным фактором является воздействие ультрафиолетовых лучей на кожу. По мнению специалистов, стоит побеспокоиться и идти на прием к врачу, если родинка без всяких причин начинает: менять форму, размер, структуру; чесаться; воспаляться; менять цвет или оттенок; кровоточить.

Профилактика развития рака

Разработан список рекомендаций по питанию и физической нагрузке для профилактики онкологических заболеваний.

Таким образом, правильное питание и физическая нагрузка снижают не только риск развития онкологических заболеваний, но и многих других хронических состояний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, гипертензия и диабет.

Генеральный директор АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Дмитрий Валерьевич Толстов отмечает: «Страховые медицинские организации помогают людям узнать о своих правах в системе ОМС и воспользоваться ими. Мы верим, что повышение правовой грамотности застрахованных приведет к улучшению качества медицинского обслуживания и позволит всей системе обязательного медицинского страхования выйти на более высокий уровень. Ответственное отношение к своему здоровью - личное дело каждого, а наша задача - помочь людям узнать о своих правах и получить качественную бесплатную медицинскую помощь».

Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы, связанные с получением медицинской помощи в системе ОМС или качеством оказания медицинских услуг, обращайтесь в «СОГАЗ-Мед» по круглосуточному телефону контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный). Подробная информация на сайте www.sogaz-med.ru.

Справка о компании

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 года. Региональная сеть «СОГАЗ-Мед» занимает 1-е место среди страховых медицинских организаций по количеству регионов присутствия, насчитывая более 1500 подразделений на территории 56 субъектов РФ и г. Байконур. Количество застрахованных - 44 млн человек. «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность по ОМС: контролирует качество обслуживания застрахованных при получении медпомощи в системе ОМС, обеспечивает защиту прав застрахованных граждан, восстанавливает нарушенные права граждан в досудебном и судебном порядке. В 2021 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества услуг страховой компании «СОГАЗ-Мед» на уровне «А++» (наивысший по применяемой шкале уровень надежности и качества услуг в рамках программы ОМС). На протяжении уже многих лет «СОГАЗ-Мед» присваивается этот высокий уровень оценки.

АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»

Материалы предоставлены пресс-службой «СОГАЗ-Мед»

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