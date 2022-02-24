Омич собирался на свидание в театр, а в итоге лишился почти 10 тысяч рублей

Ссылка на оплату, пусть и билетов в театр, должна была насторожить любвеобильного мужчину. Фото: Валентин ДРУЖИНИН

Фантазия дистанционных мошенников продолжает бить ключом и по карману добропорядочных граждан. Накануне от действий злоумышленников пострадал 27-летний омич. Молодой человек активно пользовался одним из мессенджеров для романтических знакомств.

Нашел фото симпатичной девушки, пригласил ее на встречу. В ответ мужчину пригласили сходить в театр на премьеру мюзикла. Девушка застенчиво кинула и ссылку для приобретения билетов.

Перейдя по ней, сначала потерпевший по оплатил 2 490 рублей. Но вопреки ожиданиям, вместо сообщения о списании получил уведомление о зачислении денежных средств. Как честный и порядочный человек, он тут же сам обратился в «службу технической поддержки». Его проинформировали о «техническом сбое» и о том, что деньги необходимо вернуть. Реквизиты и ссылки для оплаты «работник техподдержки» выслал в ответ.

В результате заявитель лишился в общей сложности 9960 рублей. Да и попытка связаться с новой знакомой оказалась неудачной. Незнакомка уже успела удалить профиль в мессенджере.

«УМВД России по Омской области рекомендует с осторожностью относиться к виртуальным знакомствам, тем более, когда вам для продолжения знакомства предлагают приобретать в том числе и билеты - в кинотеатры, театры, развлекательные заведения. Проверяйте ссылки, которые вам предлагают. Например, в Омске никогда не было театра, чье название было указанно на главной странице сайта», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователем отдела полиции № 7 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».