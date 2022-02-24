Четверо омских дизайнеров вошли в мировой модный топ Александра Хилькевича

Модный показ омского дизайнера Николая Воробьева. Фото: омская Арт-резиденция.

Известный российский аналитик моды Александр Хилькевич опубликовал ежегодный дизайнерский рейтинг. Как правило, в такой ТОП входят 10 имен современных молодых дизайнеров одежды, которые, по прогнозам Хилькевича, в ближайшие годы будут определять лицо отечественной моды, в том числе на мировом подиуме.

Из десяти строчек четыре заняли имена выходцев из Омска. Все - студенты и выпускники кафедры «Дизайн костюма» омского политеха, которые к тому же сумели завоевать Гран-при и призовые места Всероссийского фестиваля дизайна и искусств «Сибирская этника» - Юндэн Хандажапов, Станислав Чураков, Николай Воробьев и Полина Заливина.

Кроме омских дизайнеров в список перспективных профессионалов модной индустрии вошли талантливые ребята из Москвы, Санкт-Петербурга и Дагестана. Главными факторами выбора для Хилькевича стало соответствие их работ международному fashion-контексту и ярко выраженный индивидуальный стиль.

Подобные списки Хилькевич составляет ежегодно, начиная с 2001 года.