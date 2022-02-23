Мэр Омска Шелест вспомнил о военной службе в Казахстане

Рядовой Сергей Шелест демобилизовался весной 1990 года

Бескрайние степи южного Казахстана, десантная часть и далекий 1988 год. Именно так вспоминает свои годы службы мэр Омска Сергей Шелест. В преддверии Дня защитника Отечества частью своей истории он поделился с «Вечерним Омском».

Как признается градоначальник, служба в отдельном 525-й воздушно-десантном полку специального назначения была сложной. Но спустя годы опыт очень пригодился в работе.

– Мужчина – это же воин, защитник, – говорит Сергей Шелест. – Если понадобится, он должен встать на защиту своего дома, семьи, нашей Родины.

Шелест служил в Капчагае Алматинской области. Сейчас там находится крупнейшая в республике игорная зона, а тогда - в 1988-м, стояла десантная часть. Мэр вспоминает, новобранцев привезли туда рано утром и сразу на плац. В гражданке с сумками и баулами они стояли напротив полка, который собрали на построение.

– Дембеля кричали нам: «Вешайтесь!» – вспоминает мэр. – «Вы знаете, куда вы попали? Это спецназ!».

Принцип «Не можешь – научим, не хочешь – заставим» работал на все сто процентов. Как и девиз мушкетеров «Один за всех, и все за одного». Если кто-то из новобранцев не выполнял поставленную задачу, то наказывали весь призыв. И гоняли, гоняли, гоняли.

– Первые полгода мы мечтали о том, чтобы хотя бы минутку посидеть на табуретке и отдохнуть, – говорит Сергей Шелест. – Помню, для меня было настоящим подарком, когда мне в честь дня рождения разрешили сходить в ленинскую комнату и написать там письмо.

Учеба была очень жесткой, на пределе возможностей. Тех, кто не справился, переводили в другие части. Как вспоминает градоначальник, ему удалось осилить все трудности, ведь стать десантником было его мечтой.