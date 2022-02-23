Впервые омичам разрешили получать сертификаты с QR-кодом по положительным тестам на антитела к коронавирусу

У вас может быть любое количество иммуноглобулинов G. Сертификат действует полгода. Фото: Иван МАКЕЕВ

Минцифры РФ запустило новый сервис, который распространяется на жителей Омского региона. С 20 февраля на портале Госуслуг можно получить медицинский сертификат на основании результатов теста на антитела к коронавирусу.

Раньше такой услуги не было. QR-код выдавали либо переболевшим, либо вакцинированным. При этом разработчики новшества отмечают, что если ранее вы уже получали сертификат после перенесенного коронавируса или пройденной вакцинации, то новый документ вам не выдадут. Его действие распространяется только на тех, кого нет в соответствующей базе.

Если пациент обратился в сертифицированную лабораторию (результаты тестов принимаются Госуслугами), и результат оказался положительным, сертификат выдадут. Разработчики проекта отмечают, что уровень иммуноглобулина G может быть любым, главное, чтобы он был. Сертификат по такому случаю будет действовать в течение полугода.

- Разработанный сервис расширит возможности граждан, которые имеют иммунный ответ к коронавирусу, но официально не обращались за медпомощью, - пояснил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов.

Сейчас портал приступил к разработке другого онлайн-сервиса - выдаче сертификата для несовершеннолетних граждан.