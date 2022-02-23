В омских судах - всплеск дел об административных правонарушениях

Резкий рост «административки» произошел именно в период пандемии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суды Омской области подвели итоги своей работы за 2021 год и пришли к выводу, что в регионе в 2021 году произошел всплеск судебных разбирательств по административным правонарушениям омичей. В указанный период было рассмотрено 13 763 дела, что на треть больше, чем в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба Омского областного суда.

Судьи районных судов также рассмотрели намного больше дел об административных правонарушениях, только уже в полтора раза. Их количество по итогам года составило 29 552.

Зато уголовных дел стало чуть меньше. В 20212 году суды рассмотрели 7 166 таких дел, в 2020 году их было на 279 больше. Количество рассмотренных гражданских дел, наоборот, увеличилось и составило 44 150 дела против 43 371 в 2019 году.

Тенденция, как мы видим, явная, но с чем именно она связана, пока не сообщается. Возможно, существенный рост дел об административных правонарушениях связан связан с введением ограничительных мер. Напомним, что по итогам «ковидного» периода на конец января омичи получили штрафов на 60 млн рублей. Чаще всего жители региона нарушали масочный режим.