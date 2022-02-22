Омичи пробуют прожить один день без света

Молодые парни и девушки, которые живут и зарабатывают постами в соцсетях, не выпуская смартфоны из рук, каждый на свой лад попробовали прожить всего только сутки без электричества.

Одни продолжали работать, радуясь заряженному с вечера телефону. Другие – находили альтернативные интересные дела – прогулки, ужин при свечах, долгие игры с домашними питомцами, занятия с детьми. В первые часы все, конечно, искренне радовались свободному времени без привязки к гаджетам. Кто-то в комментариях признался, что мечтает таким образом освободить себе побольше жарких летних дней и провести их на даче.

Одна из девушек @nika_nikulenko разместила на своей странице в Инстаграм вопрос к своим читателям – а как они хотели бы провести этот заветный день без света? И, разумеется, поделилась собственным рецептом:

«Звучит громко, но я провела почти день без света. Меня не смущает вообще тишина, главное заряженный телефон, и я могу работать. Конечно, мы так привыкли к электроприборам: стиральная машинка, микроволновка, посудомойка, робот-пылесос… Нашу жизнь облегчили благодаря созданию всех электроприборов.»

Для нас это стало НОРМОЙ. А я задумалась над тем, что огромное количество сотрудников трудятся над тем, чтобы электричество в каждом доме работало бесперебойно». Другой блогер – молодая мама @kira_tkachenko рассказала, как непросто ей было справиться без света с маленьким ребенком; как без электричества она готовила еду, делала макияж, принимала ванну при свечах. Единственное, что работало в ее доме – это телефон.

«Советую каждому сделать такой день, поставьте хэштег #деньбезсвета и посвятите этот день себе, каким-то бьютипроцедурам, погуляйте с детьми. За этот день я поняла, что без света жить не могу! Это прикольно, но сильно утомляет. Была бы рада, если бы мой посыл увидели наши энергетики. Они трудятся 24 часа в сутки, чтобы все работало исправно. За это их и хочется поблагодарить».

Затем челлендж подхватили и другие пользователи в сети. Блогеры из разных регионов страны стали публиковать фото и истории о том, как они пробовали справляться с делами в отсутствие электроэнергии.

«Кто смотрел сегодня мои сторис, тот знает, как тяжело мне дался флешмоб «День без света». Что ни начни делать, везде нужно электричество, везде, понимаете? Конечно, я нашла, чем заняться, но если реально, по-настоящему, отключат электричество?.. Понимаете, как важен труд энергетиков? Чтобы понять это, вы тоже можете поучаствовать в таком флэшмобе. Советую», - такими словами девушка призналась, что не представляет своей жизни без самого главного блага цивилизации.

И блогера поддержали почти все подписчики: никто не смог представить, как день за днем можно комфортно существовать без главного блага цивилизации.

Присоединяйтесь: #деньбезсвета