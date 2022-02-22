Омич из мести при расставании с возлюбленной украл у нее пособие для троих детей

Возлюбленный оказался лжецом и агрессором. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В отделе полиции № 8 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». К полицейским обратилась 38-летняя жительница Советского округа и сообщила, что сожитель похитил у нее 13 700 рублей.

Как установили оперативники на месте происшествия, в квартире на проспекте Мира между парочкой произошел конфликт: женщина узнала, что возлюбленный оказался неоднократно судимым, в том числе за убийство. Такая биография возмутила женщину до глубины души: она испугалась за троих детей, которые проживают вместе с ней, решила завершить отношения с 43-летним мужчиной.

Омский Дон Жуан не на шутку разозлился, он набросился на женщину и во время перепалки выхватил из кармана ее куртки 13 700 рублей. Это было детское пособие многодетной матери. Со слов безработной омички, она познакомилась с подозреваемым только несколько месяцев назад, а с января мужчина периодически бывал у нее. Сотрудники уголовного розыска задержали фигуранта в квартире в Кировском округе, где, как оказалось, он живет с законной супругой и ребенком.

Уголовным законодательством за совершение грабежа предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 4-х лет. Также по факту злоупотребления спиртными напитками многодетной матерью инспектором по делам несовершеннолетних городского отдела полиции № 8 проводится проверка.