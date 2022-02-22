В Омске родители томятся в очереди за вакциной от коронавируса для детей

Больше трехсот школьников ждут второй партии вакцины от коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным федерального регистра вакцинированных, против коронавирусной инфекции на 20 февраля 2022 года в пяти детских поликлиниках города Омска было привито всего 593 ребенка.

Напомним, что первая и пока единственная партия вакцины «Спутник М» для детей в возрасте от 12 до 17 лет поступила в регион в январе текущего года. Всего 1360 доз. Все они разлетелись практически сразу. «Детская» вакцина, так же как и взрослая, имеет два компонента, которые должны ставиться с промежутком в 21 день. Теперь вакцинированные ждут второго укола. Если посчитать, то получается, что первая партия практически полностью распределена.

При этом по данным регионального минзрава, сейчас в листе ожидания находится 306 подростков. Три сотни омских семей изъявили о своем желании поставить вакцину за последние пару недель. Они бы тоже хотели сделать прививку как можно раньше, но пока в Омскую область не придет вторая партия «Спутника М», сделать это невозможно.

- Когда в регион поступила вакцина, мы сидели на удаленке дома и не знали, когда закончится наш дистант. На прошлой неделе сообщили, что выходим обратно в школу. Мой ребенок месяц просидел дома. Да, у нас были прогулки, встречи какие-то с родственниками, но внешние контакты в этот период мы свели к минимуму. Я считаю, что это довольно серьезно подрывает иммунитет, особенно детский, и сейчас мы гарантированно после месяца дома будем хватать всякие вирусы. Поэтому хочется хоть какой-то защиты, да и вакцину поставить пораньше, пока здоровы, - поделилась мама четвероклассницы Ольга Казакова.

Сообщить о своем желании поставить вакцину ребенку можно в поликлинике по месту жительства и даже через школьный медкабинет. В этом случае ваши данные внесут в лист ожидания, поставят на очередь. Можно сообщить информацию непосредственно в пункты вакцинации для детей: в Центральном округе – это ДГКБ № 4, в Октябрьском – поликлиника № 7, в ЛАО – поликлиника № 10, САО – ДГКБ № 3, наконец, в Кировском округе – поликлиника № 2.