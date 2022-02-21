Мэрия Омска готовит сметы для ремонта гостевого маршрута к молодежному чемпионату мира по хоккею

На благоустройство территории вокруг «Арены Омск» отыграли торги на сумму около полумиллиарда рублей Фото: Виктория КОВЕРНЕВА

Единственное, с чем не могут определиться ответственные лица, так это с масштабом своего размаха. Доподлинно неясно, сколько средств уйдет на такое комплексное благоустройство, и насколько необходимо будет держать качество исполнения. Все же международных гостей принимаем.

Попробуем пояснить. Итак, в декабре 2022 года Омск станет одной из площадок проведения молодежного чемпионата мира по хоккею. Строящийся комплекс «Арена Омск» примет известных спортсменов и гостей спортивного состязания. К самому мероприятию работы на объекте должны быть завершены, а вот город властям нужно преобразить уже к 1 сентября.

Всего на подготовку к молодёжному чемпионату потратят свыше 14 млрд рублей. Из них 12 млрд уйдут на строительство «Арены Омск», на благоустройство городских территорий запланировано только-то 1,9 млрд рублей.

Список улиц, помимо близлежащих, того же микрорайона «Прибрежный» точно никто назвать пока не может.

Семь маршрутов

Пока мэрия Омска утвердила «дорожную карту» мероприятий, куда вошли семь предполагаемых маршрутов: по ним гости поедут и пойдут. Первый заместитель директора департамента городского хозяйства Михаил Горчаков рассказал «КП-Омск», что сейчас специалисты мэрии разрабатывают проектно-сметную документацию.

- Дефектные ведомости составлены для проведения необходимых видов работ и в данный момент подсчитываем, какая сумма понадобится. После этого мы уже точно поймем, сколько и каких дорог попадет в программу ремонта, - пояснил чиновник.

Ремонт не для всех

Фасады домов вдоль дорог, как это, например, было перед Российско-Казахстанским форумом, реставрировать не станут. Горадминистрация вообще планирует работы только на дорожном полотне.

Ремонт дорог пройдет по основным направлениям, которые будут максимально задействованы в период проведения чемпионата. Точное количество дорог еще тоже не называют: оно будет определено после отбора региональным минстроем. Тогда будет понятна сумма. Единственное точное понимание у власти сегодня – это сроки. Благоустройство должно быть завершено до 1 сентября.

- Мы должны к осени все закончить. За строительный сезон должны полностью выполнить запланированное, - уточнил Михаил Горчаков.

Планировать вот пока только нечего. Чиновники определяются с маршрутами и все считают и считают…

И, несмотря на то, что в регионе два года подряд выполнили вполне заметное и сносное местами благоустройство, и, казалось бы, впереди только косметический лоск, но Горчаков, напротив, подчеркнул, что работы, которые сейчас требуют городские власти от подрядчиков – более масштабные, чем это были прежде. Теперь мэрия требует, чтобы ремонт дорог проходил комплексно – с благоустройством прилегающей территории, строительством остановочных комплексов и даже тротуаров.