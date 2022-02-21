Омск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 февраля 2022 7:00

Мэрия Омска готовит сметы для ремонта гостевого маршрута к молодежному чемпионату мира по хоккею

Работы затронут только дороги и благоустройство прилегающей территории, но конкретных улиц пока никто не называет
Виктория КОВЕРНЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
На благоустройство территории вокруг «Арены Омск» отыграли торги на сумму около полумиллиарда рублей

На благоустройство территории вокруг «Арены Омск» отыграли торги на сумму около полумиллиарда рублей

Фото: Виктория КОВЕРНЕВА

Единственное, с чем не могут определиться ответственные лица, так это с масштабом своего размаха. Доподлинно неясно, сколько средств уйдет на такое комплексное благоустройство, и насколько необходимо будет держать качество исполнения. Все же международных гостей принимаем.

Попробуем пояснить. Итак, в декабре 2022 года Омск станет одной из площадок проведения молодежного чемпионата мира по хоккею. Строящийся комплекс «Арена Омск» примет известных спортсменов и гостей спортивного состязания. К самому мероприятию работы на объекте должны быть завершены, а вот город властям нужно преобразить уже к 1 сентября.

Всего на подготовку к молодёжному чемпионату потратят свыше 14 млрд рублей. Из них 12 млрд уйдут на строительство «Арены Омск», на благоустройство городских территорий запланировано только-то 1,9 млрд рублей.

Список улиц, помимо близлежащих, того же микрорайона «Прибрежный» точно никто назвать пока не может.

Семь маршрутов

Пока мэрия Омска утвердила «дорожную карту» мероприятий, куда вошли семь предполагаемых маршрутов: по ним гости поедут и пойдут. Первый заместитель директора департамента городского хозяйства Михаил Горчаков рассказал «КП-Омск», что сейчас специалисты мэрии разрабатывают проектно-сметную документацию.

- Дефектные ведомости составлены для проведения необходимых видов работ и в данный момент подсчитываем, какая сумма понадобится. После этого мы уже точно поймем, сколько и каких дорог попадет в программу ремонта, - пояснил чиновник.

Ремонт не для всех

Фасады домов вдоль дорог, как это, например, было перед Российско-Казахстанским форумом, реставрировать не станут. Горадминистрация вообще планирует работы только на дорожном полотне.

Ремонт дорог пройдет по основным направлениям, которые будут максимально задействованы в период проведения чемпионата. Точное количество дорог еще тоже не называют: оно будет определено после отбора региональным минстроем. Тогда будет понятна сумма. Единственное точное понимание у власти сегодня – это сроки. Благоустройство должно быть завершено до 1 сентября.

- Мы должны к осени все закончить. За строительный сезон должны полностью выполнить запланированное, - уточнил Михаил Горчаков.

Планировать вот пока только нечего. Чиновники определяются с маршрутами и все считают и считают…

И, несмотря на то, что в регионе два года подряд выполнили вполне заметное и сносное местами благоустройство, и, казалось бы, впереди только косметический лоск, но Горчаков, напротив, подчеркнул, что работы, которые сейчас требуют городские власти от подрядчиков – более масштабные, чем это были прежде. Теперь мэрия требует, чтобы ремонт дорог проходил комплексно – с благоустройством прилегающей территории, строительством остановочных комплексов и даже тротуаров.

КАРТИНА ДНЯ