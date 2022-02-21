Музыка для саксофона, детская премьера и ландшафтная выставка: Куда сходить в Омске на неделе

Выставка Евгения Дорохова. Фото: официальный сайт музея.

Рабочая неделя только началась. «КП-Омск» составила подборку из культурных мероприятий для вечернего отдыха и совместного досуга с детьми.

1. Омичей приглашают на концерт для королей. Специальный гость – саксофонист Алексей Захаров.

Саксофон Алексея Захарова из Екатеринбурга регулярно звучит на различных концертных площадках. Музыкант возглавляет ансамбль саксофонов «ПО-квартет», является солистом «Другого Оркестра». Принимает участие в концертах Уральского государственного театра эстрады.

У музыканта широкий репертуар от джаза и рока до классики и современной академической музыки. В Омске он исполнит соло в Концерте для саксофона и струнного оркестра Глазунова и в Сюите Reflections для саксофона с оркестром оригинального британского композитора и саксофонистки Дженни Ватсон. Также публика услышит музыку для королей — Омский камерный оркестр исполнит сюиты «Музыка на воде» Генделя. Это сочинение впервые было исполнено 17.07.1717. Не только магия чисел, но и восхитительная ситуация первого исполнения произведения — на реке Темзе — сделала это произведение одним из самых популярных на протяжении трех столетий. Король Георг I был настолько восхищен музыкой, что приказал повторить концерт дважды за день.

25 февраля, 19:00

Концертный зал, ул. Ленина, 27А

Билеты: 250-800 рублей

6+

2. Омский камерный оркестр играет для детей. Концерт «Маша в зоопарке».

Проказница Маша случайно попала на концерт камерного оркестра. Ей так понравилось, что она решила все подробненько изучить, разузнать и быстренько научиться играть на скрипке, или нет – на виолончели, а может быть на контрабасе…

Ей любопытно узнать, может ли музыка рассказать о разных зверях и птицах? Ответить ей на этот вопрос поможет сюита Сен-Санса «Карнавал животных» с подзаголовком «Зоологическая фантазия», а также пьесы Мусоргского, Рамо, Грига. А еще Маше понравилось рассказывать сказки вместе с музыкой.

27 февраля, 12:00

Органный зал, ул. Партизанская, 4

Билеты: 250-300 рублей

0+

3. Побывать в сказке. «Белоснежка и семь гномов».

Давным-давно в далеком королевстве жила-была прекрасная принцесса и звали её Белоснежка… Конечно же, всем нам с детства известна красивая сказка братьев Гримм о Белоснежке и семи гномах. Окунувшись в мир балета, и дети, и взрослые смогут поистине насладиться музыкой, танцем и игрой актеров.

Балетмейстер-постановщик – заслуженный артист Башкирии Али Бикчурин. Сценография – Андрей Щукин.

26 февраля, 11:00

Музыкальный театр, ул. 10 лет Октября, 2

Билеты: 200-250 рублей

0+

4. Художественный проект Евгения Дорохова «Дорога домой. По краешку детства».

Омский живописец хорошо известен современному омскому зрителю. Разноплановый художник, он является автором многих концептуальных выставочных проектов. «Дорога домой» – это серия пленэрных картин-пейзажей, связанных единой идеей, раскрывающейся в композиционном и стилистическом единстве, создающем ощущение движения. Цикл работ представляет новый взгляд художника не только на привычный ландшафт, но и на непривычный способ его трактовки. Дорога домой – это дорога, окрашенная цветом и состоянием разных времен года. Предметность и фактурность мира, одухотворенность природы переданы живописцем выразительностью цвета, материальностью красок. Творческий метод художника раскрывается во взаимодействии станковой и монументальной живописи, как в композиции, так и в колорите. Через систему графических и живописных приемов – обобщение, стилизацию, минимализм, монументальность, декоративность цвета, формат – художник выражает свои чувства, прислушиваясь к голосу сибирской природы. На выставке представлено 50 работ.

До конца февраля, 10:00-18:00

Либеров-центр, ул. Думская, 3

Билеты: 50-100 рублей

6+