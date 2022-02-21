Омск занял третье место в рейтинге по уборке снега, опередив даже Москву

Улица Маргелова. Колейность здесь наблюдается на протяжении всей зимы Фото: Виктория КОВЕРНЕВА

Омск занял третью строчку рейтинга по самой качественной уборке снега в стране. Данные основаны на опросе сервиса SuperJob, который проводился весь январь и февраль среди жителей городов России.

На удивление, Омск вошел в тройку лидеров с рейтингом 2,99 баллов. При этом респонденты отмечали, что снежные массы вывозят не своевременно, а на дорогах месяцами не срезают колею.

Поэтому средний балл везде оказался невысоким, но все же чуть лучше обстоят дела в Красноярске. Жители этого сибирского города оценили качество работ на снежном фронте в среднем на 3,13 балла. На втором месте рейтинга с минимальным отрывом оказалась Казань: здесь средний балл за качество уборки улиц от снега составляет 3,12.

Москва - на пятой строке рейтинга, с 2,93 баллами. Жители столицы похвалили качество уборки центральных улиц. А вот аутсайдером, на удивление, стал один из самых малоснежных городов страны - Санкт-Петербург. Он не дотянул даже до двойки, получив 1,92 балла из 5.