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Общество21 февраля 2022 5:08

Омск занял третье место в рейтинге по уборке снега, опередив даже Москву

Жители города оценили работу коммунальщиков на 2,99 баллов из возможных пяти
Виктория КОВЕРНЕВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Улица Маргелова. Колейность здесь наблюдается на протяжении всей зимы

Улица Маргелова. Колейность здесь наблюдается на протяжении всей зимы

Фото: Виктория КОВЕРНЕВА

Омск занял третью строчку рейтинга по самой качественной уборке снега в стране. Данные основаны на опросе сервиса SuperJob, который проводился весь январь и февраль среди жителей городов России.

На удивление, Омск вошел в тройку лидеров с рейтингом 2,99 баллов. При этом респонденты отмечали, что снежные массы вывозят не своевременно, а на дорогах месяцами не срезают колею.

Поэтому средний балл везде оказался невысоким, но все же чуть лучше обстоят дела в Красноярске. Жители этого сибирского города оценили качество работ на снежном фронте в среднем на 3,13 балла. На втором месте рейтинга с минимальным отрывом оказалась Казань: здесь средний балл за качество уборки улиц от снега составляет 3,12.

Москва - на пятой строке рейтинга, с 2,93 баллами. Жители столицы похвалили качество уборки центральных улиц. А вот аутсайдером, на удивление, стал один из самых малоснежных городов страны - Санкт-Петербург. Он не дотянул даже до двойки, получив 1,92 балла из 5.

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