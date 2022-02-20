Тащат все, что плохо лежит: Двое калачинцев в Омской области украли с животноводческой базы чугунные решетки

Тяжелые и грязные решетки мужчины волокли прямо по снегу. Фото: УМВД России по Омской области.

В производстве следователя ОМВД России по Калачинскому району находится три уголовных дела, фигурантами которых являются двое местных жителей 45-ти и 28-ми лет.

Предварительно установлено, что подозреваемые, разбив стекло, из помещения животноводческой базы похитили чугунные решетки, которые были уложены на сливной канал. Ущерб представитель потерпевшей стороны оценил в 11 тысяч рублей.

В ходе работы по раскрытию данного преступления сотрудники калачинского уголовного розыска выявили еще два преступления, совершенные этими же фигурантами, но уже поодиночке. Каждый из них похитил по три электродвигателя от молочных установок с этого же предприятия. Способ кражи в обоих случаях одинаковый: похищенное они грузили на капот от старого автомобиля и таким образом волокли по снегу. Общая сумма ущерба превысила 41 тысячу рублей.

Как выяснили оперативники, похищенное имущество сельчане сбыли в пункт приема металла, выручив около 15 тысяч рублей.

Уголовные дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, – 5 лет лишения свободы.

Ранее младший из фигурантов судим за угон и причинение тяжкого вреда здоровью, старший – к уголовной ответственности не привлекался. Расследование продолжается.