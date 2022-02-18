Жителя Омска, который украл много кофе в супермаркете, отдадут под суд

За один раз неоднократно судимый мужчина без всякого стеснения вынес 12 банок кофе, которые продал за копейки. Фото: Иван ВИСЛОВ

В феврале в отдел полиции №5 УМВД России по городу Омску поступило сообщение от сотрудника продуктового магазина на улице Гашека, сообщают в пресс-службе ведомства по Омской области.

Администратор торговой сети пояснил, что со стеллажа торгового зала в этот день исчезло 10 банок растворимого кофе. Полицейские изъяли видео из торгового зала. На кадрах видно, как неизвестный сложил похищенное в сумку, засунул пакет под куртку и спокойно покинул магазин. Сумма ущерба составила 1 200 рублей.

При этом сотрудники полиции по этому же видео узнали неоднократно судимого за такие же преступления жителя Ленинского округа. Преступника поймали и задержали.

Похищенное, как пояснил подозреваемый, он сбывал прохожим по сходной цене, деньги тратил на алкоголь. В результате было возбуждено головное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». При этом последний приговор воришке был вынесен совсем недавно - в декабре 2021 года. Хотя вместо реального срока омич получил условный с испытательным периодом.

После задержания за очередную кражу решением суда был помещен в следственный изолятор. В настоящее время уже возбуждены 4 уголовных дела по 12 эпизодам. Общий ущерб от краж омича составил 36 500 рублей. Расследование продолжается.