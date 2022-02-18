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Общество18 февраля 2022 9:28

Жителя Омска, который украл много кофе в супермаркете, отдадут под суд

Уголовное дело содержит 13 эпизодов, четыре из них уже доказаны
Наталья ВИРКУНЕН
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За один раз неоднократно судимый мужчина без всякого стеснения вынес 12 банок кофе, которые продал за копейки.

За один раз неоднократно судимый мужчина без всякого стеснения вынес 12 банок кофе, которые продал за копейки.

Фото: Иван ВИСЛОВ

В феврале в отдел полиции №5 УМВД России по городу Омску поступило сообщение от сотрудника продуктового магазина на улице Гашека, сообщают в пресс-службе ведомства по Омской области.

Администратор торговой сети пояснил, что со стеллажа торгового зала в этот день исчезло 10 банок растворимого кофе. Полицейские изъяли видео из торгового зала. На кадрах видно, как неизвестный сложил похищенное в сумку, засунул пакет под куртку и спокойно покинул магазин. Сумма ущерба составила 1 200 рублей.

При этом сотрудники полиции по этому же видео узнали неоднократно судимого за такие же преступления жителя Ленинского округа. Преступника поймали и задержали.

Похищенное, как пояснил подозреваемый, он сбывал прохожим по сходной цене, деньги тратил на алкоголь. В результате было возбуждено головное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». При этом последний приговор воришке был вынесен совсем недавно - в декабре 2021 года. Хотя вместо реального срока омич получил условный с испытательным периодом.

После задержания за очередную кражу решением суда был помещен в следственный изолятор. В настоящее время уже возбуждены 4 уголовных дела по 12 эпизодам. Общий ущерб от краж омича составил 36 500 рублей. Расследование продолжается.

Происшествия: ЧП