Омичу, выкинувшему далматина с третьего этажа жилого дома, суд оставил приговор без изменений

Из-за минутного гнева 46-летнего омича погиб молодой годовалый пес. Преступник расправился с собакой очень жестоко: скинул с балкона третьего этажа. Фото: Иван ВИСЛОВ

Напомним, 7 декабря 2021 года мировой суд Октябрьского района города Омска приговорил к 8 месяцам колонии строго режима 46-летнего мужчину. В июле того же года он сбросил с балкона в общежитии годовалого пса породы «далматин».

После падения с третьего этажа собака оставалась жива, но ее все равно пришлось усыпить: полученные травмы и увечья различной степени тяжести были невыносимы для животного и очень болезненны.

Перед случившейся трагедией собака прибилась к жестокому хозяину несколькими днями ранее. Пса с улицы привела знакомая девушка. Парочка думала, что хозяева найдутся, но за далматином так никто и не пришел. Между тем, соседи преступника оставались недовольны новым жильцом и начали укорять мужчину за приют для собаки. По словам осужденного, это и спровоцировало его на преступление.

По факту содеянного в отношении омича было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли, страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее увечье). Неоднократно судимого Прусса мировой суд Октябрьского округа приговорил к наказанию, мужчина был взят под стражу 7 декабря прямо в зале суда.

Апелляционный суд - Октябрьский районный - 18 февраля проверил материалы этого уголовного дела, внес некоторые изменения в выводы о правильности квалификации действий осужденного и некоторые процессуальные моменты, но в целом оставил срок отбытия наказания без изменений. На свободу мужчина выйдет не раньше сентября 2022 года.