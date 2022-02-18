В Омской области с 21 февраля дети пойдут в школу

На «удаленке» дети учились две недели Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В понедельник, 21 февраля, в Омской области возобновляется очный формат обучения в школах и учреждениях дополнительного образования. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

Как поясняют в ведомстве, в учреждениях проведена санитарная обработка и они готовы к принятию детей.

Мониторинг заболеваемости будет продолжен. В случае превышения 20-процентного порога по заболеваемости может быть объявлен карантин, как в отдельном классе, так и в целом по образовательной организации.