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Общество18 февраля 2022 6:18

В Омской области с 21 февраля дети пойдут в школу

Мониторинг заболеваемости будет продолжен
Виктория КОВЕРНЕВА
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На «удаленке» дети учились две недели

На «удаленке» дети учились две недели

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В понедельник, 21 февраля, в Омской области возобновляется очный формат обучения в школах и учреждениях дополнительного образования. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

Как поясняют в ведомстве, в учреждениях проведена санитарная обработка и они готовы к принятию детей.

Мониторинг заболеваемости будет продолжен. В случае превышения 20-процентного порога по заболеваемости может быть объявлен карантин, как в отдельном классе, так и в целом по образовательной организации.

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