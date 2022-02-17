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Общество17 февраля 2022 9:08

Пять тысяч омичей лишились льгот и компенсаций за коммунальные услуги

Чтобы вернуть выплаты, необходимо погасить все долги по ЖКУ
Виктория КОВЕРНЕВА
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Предоставлять в МФЦ документы об отсутствии задолженности теперь не нужно, сведения берутся из ГИС ЖКХ

Предоставлять в МФЦ документы об отсутствии задолженности теперь не нужно, сведения берутся из ГИС ЖКХ

Фото: Елена КРИВЯКИНА

После вступления в силу изменений в Жилищный кодекс РФ, которые начали действовать с начала 2022 года, льготники могут лишиться поддержки от государства за просроченную судебную задолженность. Об этом сообщили в региональном министерстве труда и социального развития 17 февраля.

Специалисты ведомства пояснили, что льготные выплаты и компенсации за жилищно-коммунальные услуги сейчас доступны ветеранам труда, инвалидам, ветеранам боевых действий, многодетным семьям. Всего 40 категорий, которые могут претендовать на возмещение затрат за коммуналку.

Но с 1 февраля пять тысяч омичей лишились компенсаций за неоплаченные квитанции жилищно-коммунальных услуг. Чтобы вернуть выплаты, нужно погасить все долги. Затем отправить в управляющую или ресурсоснабжающую компанию чеки об оплате.Тогда льгота восстановится.

Нужно отметить, что теперь сведения о задолженности автоматически отображаются в государственной информационной системе (ГИС ЖКХ). Информацию направляют УК и ресурсники. На основе этих данных и решений суда система автоматически блокирует или возобновляет льготы.

Исключение - задолженность за капремонт. В фонд капремонта по поводу долга нужно обращаться напрямую.

Если должник не рассчитывается в течение года и долг остается, ему вообще придется заново оформлять право на льготу.

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