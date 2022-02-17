Концерт молодежного оркестра, премьера детского спектакля и лыжная прогулка: Куда сходить в Омске

Впервые в Омске выступит Национальный молодежный оркестр. Фото: сайт Минкульта РФ.

Рабочая неделя подходит к концу. Мы подобрали список культурных мероприятий на ближайшие дни, которые стоит посетить.

1. Музыкальные традиции и мировой опыт в исполнении российского симфонического молодежного оркестра

На сцене выступит крупнейший молодежный проект в области отечественной оркестровой культуры. Молодежный симфонический оркестр создан в сентябре 2018 года. В роли куратора проекта выступает Московская филармония. В составе оркестра – 117 исполнителей из 42 регионов России. Сегодня РНМСО – неотъемлемая часть концертной жизни страны: за первые три сезона он провел 119 концертов, выступив более чем в 20 российских городах – от Улан-Удэ до Пскова, от Ростова-на-Дону до Санкт-Петербурга. Летом 2021 года оркестр дебютировал в крупнейших европейских залах: в Золотом зале венского Музикферайна, на фестивале в Люцерне.

В программе в Омске: Музыка Брамса – Концерт для фортепиано с оркестром №1 ре минор, ор. 15, музыка Штрауса – Eine Alpensinfonie (Альпийская симфония), op, 64.

18 февраля, 19:00

Концертный зал, ул. Ленина, 27А

Билеты: 450-800 рублей

6+

2. Чудо-дерево для омских малышей

Детская премьера

В сказках Корнея Чуковского ребенок найдет себе равного собеседника, который расскажет ему, что добро и справедливость всегда побеждают, почему стоит прислушиваться к родителям, зачем нужно соблюдать правила гигиены, прилежно учиться и научиться сопереживать людям и животным.

В программе прозвучат сказки в стихах «Чудо-дерево», «Тараканище», «Мойдодыр», прозвучат детские песенки, и маленькие слушатели могут подпевать.

19 февраля, 12:00

Камерный зал омской филармонии, ул. Партизанская, 4

Билеты: 250 рублей

0+

3. Прогулка на «Лузинскую дачу»

Едем в государственный заказник, катаемся на лыжах!

Мини-путешествие одного дня для увлеченных людей. Отличная возможность сменить обстановку, покататься на лыжах и насладиться свежим воздухом и прекрасной природой. Вы понаблюдаете в живой природе за дикими косулями. Заказник создан, чтобы сохранить, восстановить и воспроизводить охотничьи ресурсы, обогащать ими сопредельные территории, его сотрудники заботятся о редких и нуждающихся в особой охране видов животных. В стоимость программы входит комфортный трансфер, сопровождение, обед. 20 февраля, время и место отъезда из Омска сообщается по предварительной записи

8-913-977-07-31, 8-951-417-59-27

Билеты: 1800-2100 рублей

0+

4. Поучительный спектакль

Провокационные «Обманщики» подталкивают к ответственности

Это история про взросление, неизбежный и болезненный для многих процесс, который хочется как можно дальше отсрочить, потому что повзрослеть – значит, взять на себя ответственность. Герои «Обманщиков» — молодые люди живущие в кризисные послевоенные 50-е годы, прожигающие жизнь на полную катушку, не верящие правительству, ненавидящие установленные правила и порядки. Мик и Боб – в каком-то смысле Ромео и Джульетта. Только в спектакле нет враждующих семей, а есть тусовка, к которой они принадлежат, отвергающая такие понятия, как любовь и семья. Им непонятно зачем вступать в какие-то сложные ответственные отношения, когда неизвестно, что будет завтра. Ощущая себя абсолютно свободными от любых обязательств, они словно играют в игру – «не попадись». Главное условие – не быть привязанным ни к чему и ни к кому. Других правил нет. Веселая, приятная и в то же время опасная игра. Игра против всех, игра против себя... Режиссер – Данил Чащин.

22 февраля, 19:00

Драматический театр, ул. Ленина, 8А

Билеты: 200-1100 рублей

18+