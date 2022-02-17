В Любинском районе будет создан научный центр интеллектуального развития детей

Глава Любинского муниципального района Омской области Абай Ракимжанов

В этом уверен Глава Любинского муниципального района Омской области Абай Ракимжанов, который считает, что нужно выявлять талантливых детей и давать шанс всем ребятишкам в полной мере проявить свои способности. О том, какие условия для этого созданы в Любинском районе, наш разговор.

- Абай Курмашович, почему темой X Ассамблеи органов местного самоуправления в Любинском районе было выбрано интеллектуальное развитие детей?

- Этот форум у нас проводится ежегодно десятый год. Потому что мы хотим услышать мнение авторитетных людей, специалистов, обсудить насущные вопросы, задачи, которые перед нами стоят. Каждый раз мы определяем специфику года – его тему, которая станет основной и затронет все слои населения. Эти темы разные: у нас были год спорта, культуры,местного самоуправления и многие другие. Каждый год остался визуально в памяти наших земляков. Год культуры - это отреставрированные за счет бюджета района объекты культуры, в том числе Любинский районный дом культуры. Год спорта – созданные, опять же за свой счет, уникальные спортивные объекты, которые будут служить десятки лет, например, крытый хоккейный корт. Год ветерана напоминает о себе памятными стелами, именными досками в деревнях, поселках и на кладбищах.

Нынешний год мы хотим назвать Годом интеллектуального развития детей. Именно эту тему мы и обсудим на десятой ассамблее, которая должна была состояться в начале февраля. Ее пришлось перенести по эпидемическим причинам, но, когда ситуация с заболеваемостью нормализуется, наш форум непременно состоится. А тем временем мы уже ведем активную работу: обсудили эту идею с губернатором Александром Леонидовичем Бурковым, депутатами Заксобрания Николаем Геннадьевичем Величевым и Ашотом Гамлетовичем Татояном, депутатским корпусом района, органами местного самоуправления, руководителями учреждений образования и культуры. И все нас поддержали.

Проект помещения для занятий нанотехнологиями

Мы хотим сделать упор на раннем выявлении творческих способностей у детей, которые прославят не только наш район и область, но и всю страну, в том числе на международном уровне. По совету губернатора с этим предложением мы вышли на высшие образовательные учреждения региона. Все омские вузы откликнулись на нашу инициативу, согласились с нами сотрудничать. Я им за это очень благодарен. С частью вузов уже подписаны соглашения по этому поводу. Подписание остальных должно состояться на ассамблее.

- Какие программы по развитию детей действуют в средних образовательных учреждениях района?

- Школа сегодня дает базу для раннего развития. Но основа основ – это заинтересованность детей, а не механическое заучивание. Поэтому, кроме основного образовательного процесса, огромные возможности заложены во внеурочной работе, которую ведут наши образовательные учреждения по развитию детей. В районе это семь основных школ: три в Любино, Красноярская, Камышловская, Замелетеновская и Северо-Любинская. Но и остальные не отсиживаются. В нашем районе действует система углубленного изучения предметов – сетевая форма организации обучения реализуется путем обеспечения участия школ в работе муниципальной образовательной сети. В школах работают «Точки роста», где дети с увлечением и успешно занимаются проектной деятельностью. Первый такой центр открылся в Любино-Малоросской школе, и на сегодняшний день это образовательное учреждение является номинантами всероссийских смотров и входит в 25 лучших школ страны.

Нынешнему поколению детей повезло – возможностей для развития и расширения кругозора очень много. Главное – дать им возможность попробовать себя в разных отраслях, предоставить выбор и показать, что каждый из них при желании может стать и Менделеевым, и президентом, и губернатором, и руководителем крупной корпорации. Идея создания академии интеллектуального развития долго зрела - я ею «болею» уже лет пять. Мне нравится опыт Сингапура, который совершил невероятный экономический скачок благодаря тому, что люди получили возможность проявить свои способности.

- Помогают ли социальные предприниматели района и НКО в приобщении детей к науке?

- Конечно. Первое НКО «Смайлик», которое занимается дополнительным образованием детей, появилось в Красном Яре в 2011 году, и на сегодняшний день их уже четыре. Негосударственные формы развития детей в районе прижились, и я этому очень рад. У нас есть центр детской психологии «Одара», центр развития детей «Страна успеха», клуб робототехники «R2D2». Они с успехом выигрывают различные гранты и не только пополняют материальную базу, но и совершенствуют свои образовательные программы, расширяются. Причем делают это на довольно высоком уровне. Например, клубу робототехники «R2D2» уже пятый год, и он вышел за пределы области, представляя наш регион на федеральном уровне. Дети подросли в техническом направлении. Они мыслят практически. Например, придумывают, как можно роботизировать процессы на Любинском молочном комбинате.

А мы в свою очередь поддерживаем НКО информационно и финансово. В центре молодежной политики создан центр поддержки НКО. И результат уже есть – наши активные некоммерческие организации в начале этого года выиграли 5 грантов Президентского фонда и регионального министерства труда и соцразвития и готовятся подавать свои проекты на новые конкурсы.

- На какой базе планируется создать эту академию?

- У нас в области в последние годы открываются библиотеки нового типа, где познание идет через игру. В Любинском районе за основу мы взяли районную детскую библиотеку. Именно в ней откроется центр интеллектуального развития детей. Сейчас там идет ремонт, который обойдется бюджету района в порядка 10 млн рублей. Также мы заручились поддержкой предпринимателей, которые выразили желание помочь. Предполагаем, что наш Центр будет работать как научно-просветительский центр, где о разных сферах окружающего мира, нашего общества будут рассказывать компетентные специалисты. Например, о космонавтике, подводном мире, природе, животных. Люди разных профессий будут рассказывать о том, чем они занимаются.

- Как будет складываться взаимодействие с вузами? Ведь главная задача любого образования – дать подрастающему поколению путевку в жизнь.

- Наши вузы хотят, чтобы к ним приходили мотивированные дети, которые знают, что они хотят получить от образования, кем стать. Поэтому задача таких центров – показать ребенку разные возможности, чтобы ребенок поверил в себя, увидел живьем профессора, космонавта и понял, что они – такие же люди, как мы, и можно таким специалистом стать. Я хочу, чтобы в будущем ребенка были заинтересованы все. Именно поэтому мы посвятим этой теме нашу Х Ассамблею, чтобы как можно больше взрослых об этом знало. Часто бывает так, что родители хотят, чтобы ребенок отучился и просто сдал экзамены. Но этого мало. Нас должно волновать, кем он может стать. Быть может, он войдет в те 0,3% людей, которые обладают сверхспособностями. Мы должны ему помочь эти способности выявить и развить!

Фотоматериалы предоставлены пресс-службой Администрации Любинского муниципального района

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