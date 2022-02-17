Роман Семенов: Многие высокопоставленные чиновники дико некомпетентны в вопросах, которыми заведуют

За кулисами концерта Кристины Орбакайте в Омске. Роман Семенов - справа от певицы. Фото: соцсети спикера.

Когда ввели локдаун в 2020 году, мы все наивно полагали, что скоро все закончится: всего-то пару месяцев потерпеть. А сегодня переживаем уже пятую волну подъема заболеваемости разными штаммами коронавируса. С ограничениями приходится не просто мириться – жить и работать вплотную. На фоне введения ограничений в российских городах, в том числе, жестких запретов на концерты, «КП-Омск» взяла интервью у организатора массовых мероприятий Романа Семенова. Отметим, что Роман, помимо Омска, привозит звезд в другие сибирские города и Казахстан.

- Как сфера организации концертов и мероприятий переживает пандемию?

- Переживаем, наверное, до сих пор. Наша сфера мероприятий постоянно подвержена разным мерам. И на нас отражаются популистские методы власти – так же очень легко продемонстрировать «заботу» о людях, и это не обсуждают с участниками рынка. Кто принимает меры, не особо думают, как меры реализовать в реальности. Роспотребнадзор и другие чиновники до недавнего времени, вообще не понимали, как этот рынок работает. Они думали, наверное, что какой-то артист сидит там у себя в Москве и думает – надо съездить в Омск, типа, давно не был. Но это не так. В процессе организации гастролей участвует много людей и работы многих из них не очень заметна при взгляде со стороны. В постановлениях не проработаны реальные механизмы. Но нет худа без добра.

Когда все организаторы начали идти ко дну одновременно, наконец, создали нормальную ассоциацию участников концертной индустрии. Раньше на сверхконкурентном рынке никому не приходила в голову идея объединиться и лоббировать общие интересы. А было без вариантов: тонут все. Объединились. И пусть этим не спасли всю ситуацию, но существенно помогли. Речь о постановлении, которое дало права организаторам переносить мероприятия по срокам и не возвращать покупателям деньги за купленные билеты в течение 10 дней, как было раньше.

- Кому и чем помогло постановление?

- Если, например, агентство крупное и в обороте 80 тысяч билетов, как вернуть все деньги сразу? За жесткими требованиями последовали бы просто массовые банкротства организаторов. У нас в 2020 году тоже все было сложно, подвисло 19 мероприятий.

- Каждый регион действовал по-своему с ограничениями. Можете Омск охарактеризовать?

- В Чите, например, мы уже два года не можем провести концерт Бутусова. Потому что там ограничения жестче. Руководство региона, на наш взгляд, не адекватно. А у нас и министр культуры, и губернатор, и сотрудники филармоний и культурных организаций оказались на редкость здравомыслящими людьми. Мы начали первыми работать тогда, когда не работал вообще никто – в октябре 2021 года. Худо-бедно, на пол зала, но работали.

- Сейчас проблемы есть?

- Да, остаются. Мы проводили тур для ретро-шоу. В Омске концерт прошел 15 февраля, а в процессе тура в Новосибирске и Томске ввели ограничения. В Томске разрешили присутствие половины зала, в Новосибирске с 5 февраля концертные площадки закрыли. Артист едет, у организатора уже потрачены деньги на рекламу, на билеты. Дырка в туре кардинально меняет бюджет концерта и заработки артистов и агентств, а то и совсем превращает их в убытки. Во многих городах чиновники не понимают этого и работают достаточно безалаберно.

- Сами звезды отказываются от концертов, например, из-за боязни заболеть?

- Нет. Даже самые пожилые отправляются в туры. Артист – это призвание.

- В конце концов, вы все концерты провели? Сколько отменили.

- Перед зрителем мы постарались выполнить все взятые обязательства. Остался концерт в Чите, о котором говорил. Зрители многие пишут, что вы, наверное, мошенники. Приходится постоянно отвечать персонально – мы это сделаем, как только руководство вашего региона станет адекватным.

- То есть, более ли менее все улеглось. Но кто же в итоге пострадал сильнее?

- Помните громкое заявление Валерия Меладзе? – На самом деле, он говорил не о том, что денег нет лично у него, а о том, что тормозится гастрольная деятельность и это резко рушит всю экосистему. Без денег сидели костюмеры, гримеры, звукорежиссеры, целая индустрия, в России это примерно 1 млн человек. И когда скрипачу говорят, «пусть идет мести улицы», это все равно что микроскопом забивать гвозди. Это узкая и высококвалифицированная специальность, и такую работу нужно сохранять. Если мы не сохраняем сферу культуры, то ради чего вообще существует общество?

- Тогда такой вопрос – вы видите, чтобы государство сохраняло эту сферу?

- Не так давно придумали «Пушкинскую карту». Штука, на самом деле, очень крутая. Пару лет назад не мог и подумать, что такая вещь может появиться. Как это работает с точки зрения организации? Регистрируемся на сайте в качестве организации по культурным и массовым мероприятиям. Подаем на модерацию сами мероприятия.

Но у нас и тут, как всегда, нашлись критики: не даешь – плохо, даешь – тоже плохо. Начались пересуды, что всякие мелкие подачки государство делает… Но для адекватных людей эта программа дает возможность сходить на мероприятие, на которое у тебя нет денег, а для организатора возможность заработать в тяжёлое время.

- Какой контент туда не попадет?

- Условно скажем, Даня Милохин, Моргенштерн, Инстасамка и всякая прочая грязь, которую крутят по «Муз-ТВ» и продвигают разные недалёкие блогеры

- И каков рецепт? Как это искоренить?

- Очень просто. У нас есть закон, который подразумевает возрастной ценз на мероприятия и видеоконтент. Им нужно начать пользоваться. И если на концерты Моргенштерна и Дани Милохина не пускать людей младше 18 лет, соблюдая ту маркировку, которую они сами ставят своей музыке, туда вообще никто не придет. У нас как-то был случай, когда край кружка с возрастным цензом на билборде сдвинулся при монтаже, рекламную компанию, которая размещала информацию, оштрафовали на 200 тысяч рублей. При этом я не думаю, что пострадал хоть один ребенок в мире… Нужно, чтобы закон по избавлению от треша также исполняли. Но не формально, а по-настоящему.

- Какие самые важные выводы вы сделали по прошествии двух лет пандемии?

- Главное, что многие высокопоставленные чиновники дико некомпетентны в вопросах, которыми заведуют. В том числе Роспотребнадзор. Есть спортивные объекты и концертные объекты, где проводят концерты. Власти могут запретить работу концертных объектов и оставить работать стадионы или наоборот, в зависимости от региона. Здесь всё зависит от частных фантазий конкретного чиновника в конкретном регионе.

Или мне нужно было письмо на официальном бланке о запрете концертов в Омске в какой-то период времени из Роспотребнадзора. Я пришел в омское отделение, меня ни к кому не пустили, построить конструктивный диалог не удалось. Я написал свое обращение и скинул в ящичек. Мне перезвонила девушка через пару дней, но официальный ответ мне были готовы дать только в устной форме, никаких документов.

Это же касается посещаемости мероприятий. Их регламентируют, но при этом, если посмотреть объективно, то если взять все мероприятия, по всей стране за год, то это будет менее 0,5% от пассажирских перевозок. Именно поэтому я назвал меры по ограничению мероприятий популистскими. Запрещать мероприятия и не регулировать пассажирские перевозки, если допустить, что пандемия так уж страшна, это всё равно что расшивать крестиком занавески на Титанике. Поэтому у организаторов очень много вопросов.