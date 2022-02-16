Каждая копейка на счету: суд поддержал сельского депутата, потребовавшего осветить нежилую улицу в омском селе

На строительство линий наружного освещения бюджету маленького поселка нужно потратить порядка 300-400 тысяч рублей. И это только предварительные цифры. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москаленский районный суд обязал администрацию Звездинского сельского поселения построить линию освещения на одной из улиц в поселке Пролетарский. За исполнением решения будет следить районная прокуратура.

А началось все с жалобы местного жителя. После проведенных проверок главе администрации поселения прокурором района уже выносилось представление. Но освещение в Пролетарском так и не появилось. Прокуратура обратилась в суд.

- Органами местного самоуправления не предпринято должных мер, направленных на обеспечение охраны жизни, здоровья, прав и законных интересов неопределенного круга лиц для целей предупреждения дорожно-транспортных происшествий, - пояснили в прокуратуре.

КП-Омск удалось связаться с главой Звездинского сельского поселения Светланой Копыловой. Она рассказала, что тем самым жалобщиком оказался местный депутат от коммунистической партии Денис Гусев. Именно он потребовал осветить нежилую улицу поселка.

- В Пролетарском все улицы освещены. А вот этот участок не имеет жилых домов, - пояснила Светлана Копылова. – До 1 августа мы исполним решение суда. Но для этого придется пересмотреть бюджет. В этом году мы запланировали оградить кладбище и провести еще некоторые работы, но вместо этого будем строить линию освещения на нежилой улице. У нас дотационный бюджет, поэтому, когда распределяем его, у нас каждая копейка на счету.

По предварительным подсчетам, разработка проектной документации, а также само строительство обойдется бюджету маленького поселка, в котором проживают около 120 человек, в районе 300-400 тысяч рублей.

Остается надеяться, что освещение этого участка улучшит условия жизни местных жителей. А запланированные работы в поселке смогут подождать еще год-другой.