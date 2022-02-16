Орис Брут: И это всего один датчик!

Орис Брут лично показал сточную трубу, который так требуется датчик. Фото: соцсети.

Накануне известный омский экоблогер и активист Орис Брут в своем Телеграм-канале поднял тему мониторинга сбросов в реку Иртыш. По словам Ориса, после того, как в регионе было принято ключевое решение об установке датчиков онлайн-мониторинга на восьми местных предприятиях, тренд стоит поддержать и в другом направлении.

«По данным Минпррироды и реестра ОНВОС (ред.: объект негативного воздействия на окружающую среду), 40 омских предприятий сбрасывают в водоемы более 3600 тонн загрязняющих веществ в год. И это только официальные данные, без учета незаконных врезок», - аргументирует Брут.

При этом блогер даже называет несколько производств, которые, по его мнению, постоянно мутят воду.

«Вероятно, тема датчиков станет одной из главных для губернаторского экспертного совета по экологии. Как руководитель мониторинговой группы я предложу рассмотреть и другой ее аспект... установить датчик на трубу сброса в Иртыш пока должен только «Водоканал». И это всего один датчик!» - завершает активист.

Когда пройдет очередное заседание экспертного совета, не уточняется. «КП-Омск» связалась с Брутом и взяла эксклюзивное интервью. Пока приводим выдержки из нашего разговора относительно водной экосистемы. Кое-где мы больше, чем согласны.

- Вообще у нас 1% всех водоемов стоит на кадастровом учете. Если открыть карту, то кое-где Иртыш поделен на дачные участки. Картошка...

- Это Северо-Западный промышленный узел. Вот рядом 2 секции – золоотвалы ТЭЦ-4, кстати, здесь 35 млн тонн золы. Рядом строится Красногорский гидроузел. Когда его построят, если вы посмотрите карты 70-80х годов, то вы увидите, что вот эта пойма была чуть ли не руслом реки. Всегда река движется на право. Когда построят, есть вероятность, что река чуть сменить направление, русло реки, и вот здесь подмоет золу и 35 млн тонн золы просто уйдут в Иртыш.

- В «Чистой воде» (ред.: федеральный проект) регион не участвует вообще, хотя очень странно: ртуть, Иртыш, все дела...

- У «Водоканала» очистные сооружения с другими омскими заводами. И если посмотреть, то в 2016-ом, 2017-ом, 2018-ом годах «Водоканал« несколько раз подавал многомиллионные иски в суд. За то, что им оборудование портили чужими выбросами. Если открыть судебное дело, то сливали не то, что должны были сливать, потому что бактерии «Водоканала», которые были там, они дохли. То есть туда «Водоканалу» пулят такое...