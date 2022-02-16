В Омске разработали первый ноутбук на отечественном процессоре «Байкал-М»

Стандартным ноутбуком уже никого не удивишь, а вот отечественным - пока еще можно. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске местная компания разработала и создала первый инженерный инженерный образец первого в России ноутбука на базе отечественного процессора «Байкал-М», рассказал 16 февраля директор ООО «Промобит» Максим Копосов.

- Это первый российский ноутбук для гражданского рынка на базе российского процессора «Байкал-М». Ноутбук находится на этапе выпуска и отладки инженерных образцов, главная задача - сделать максимально легким и компактным корпус, затем предстоит запуск серийного производства. Он ожидается во второй половине этого года, - сказал руководитель компании.

Напомним, что региональная разработка компьютера стартовала в начале 2021 года, уже через полгода узкому кругу лиц презентовали фото первых образцов. Производитель трудится над разработкой сразу двух линеек ноутбуков - на базе указанных процессоров, а также микропроцессоре «Эльбрус-2С3». Ранее компания разработчика создала и успешно внедрила на рынок горизонтально масштабируемые системы хранения данных, а также системные блоки на базе тех же отечественных процессоров.

Сейчас в планах компании - выпустить ноутбук стандартных размеров, эргономичный, в тонком и легком корпусе, который будет на уровне зарубежных аналогов. И справиться с амбициозной задачей до конца года.

- Сердце любой техники - это процессор, и важно, чтобы оно был русским, - добавил Копосов. - Благодаря использованию отечественных микропроцессорных архитектур, ноутбук будет наиболее защищенным от кибератак и утечки конфиденциальных данных, что стратегически важно для сохранения информационной безопасности во всех отраслях цифровой экономики.

Еще более весомый аргумент в пользу разработки - требование Правительства РФ к 2022 году довести долю закупаемых для государственных нужд отечественных компьютеров до критически важных 60%, а в 2023 году - до 70%. Первые заказы в коммерческой компании ждут именно от госсектора. Но не исключают, что техника поступит и в розничную продажу. Правда, ее стоимость может быть выше, чем у зарубежных аналогов, в силу небольшого потока выпускаемой продукции и соответственного увеличения стоимости единицы.