Омский противотуберкулезный диспансер внедрил новые методы диагностики заболеваний

Главный врач БУЗОО «КПТД» Марина Татаринцева

Когда-то опасное инфекционное заболевание - туберкулез - сегодня с легкостью поддается лечению. Для врачей Омского клинического противотуберкулезного диспансера диагностика хронического заболевания стала намного проще за счет внедрения новых методов выявления болезни.

Современный подход

Иммунодиагностика с применением аллергена туберкулезного рекомбинантного (Диаскинтест), иммунологический лабораторный тест IGRA с использованием тест-системы T-SPOT.TB, рентгенологические и лабораторные исследования помогают медикам БУЗОО «КПТД» своевременно поставить диагноз пациенту.

Бесплатное лечение пациентов начинается в первую очередь с круглосуточного стационара и включает в себя не только химиотерапию, но и диетическое полноценное белковое питание, медико-социальное сопровождение; активно используется методика лечения туберкулеза путем установки бронхоблокаторов при бронхоскопии. Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается в федеральных центрах в счет выделения федеральных квот на хирургическое лечение. Что касается диспансерного отделения, здесь широко применяются стационарозамещающие технологии, в том числе стационар на дому. Восстановительное лечение можно получить в профильных федеральных санаториях круглогодично.

Помимо этого, в клинически сложных случаях для консультации пациентов диспансер привлекает специалистов из Омского медицинского университета. Сейчас записаться на личный прием в стенах противотуберкулезного диспансера можно к заведующей кафедрой фтизиатрии, пульмонологии и инфекционных болезней, доктору медицинских наук, профессору Анне Мордык, профессору Анатолию Лысову, доктору наук Ольге Ивановой.

Молодые специалисты

Сегодня на базе Омского противотуберкулезного диспансера работает кафедра фтизиатрии, пульмонологии и инфекционных болезней ОмГМУ. Будущих медиков готовят ассистенты кафедры, врачи-фтизиатры БУЗОО «КПТД» Анна Ароян и Мария Романова.

Такой способ подготовки кадров сегодня очень важен для медицинского сообщества, ведь именно за счет практической работы с опытными наставниками молодые специалисты получают необходимые знания. А после окончания университета они без труда смогут устроиться на работу в КПТД.

Зав. централизованной бактериологической лабораторией БУЗОО «КПТД», врач-бактериолог первой квалификационной категории И. В. Ярусова

Примером таких молодых дарований стала врач-бактериолог первой квалификационной категории Ирина Ярусова. За участие в конкурсе научно-исследовательских, прикладных и организационных проектов молодых ученых «Туберкулез-минус: молодежные инновации XXI века» она получила диплом.Главный врач БУЗОО «КПТД» Марина Татаринцева признается, что новые кадры для современной медицины необходимы. Администрация учреждения активно поддерживает молодых специалистов в части их профессионального роста и предоставляет возможность участия в различных научных конференциях, школах, вебинарах, организуемых федеральными центрами по туберкулезу.

Научная работа

Для повышения эффективности лечения врачи диспансера активно внедряют новые методы лечения, а также участвуют в повышении квалификации на базе научно-исследовательских институтов.

Батищева Татьяна Леонидовна является заместитель главного врача БУЗОО «КПТД» по медицинской части

Татьяна Леонидовна Батищева уже семь лет работает заместителем главного врача по медицинской части БУЗОО «КПТД». Сегодня она известный врач-фтизиатр, соавтор 15 печатных работ, в том числе 9 статей, которые включены в перечень ВАК российских рецензируемых научных журналов. Ее работы были представлены на международных конференциях.

В 2017 году врач защитила диссертацию на важную тему «Предикторы неблагоприятного исхода инфильтративного туберкулеза легких». Тема актуальна и раскрывает трудности и специфику лечения впервые заболевших пациентов, у которых наиболее часто встречается инфильтративная форма туберкулеза легких.

- Несмотря на успехи современных схем химиотерапии у большинства пациентов, впервые заболевающих туберкулезом легких, у ряда больных не удается достигнуть прекращения бактериовыделения и закрытия полостей распада в легких. Неэффективно леченые пациенты и пополняют контингенты больных-хроников, представляющих эпидемическую угрозу обществу. Поэтому определение факторов, определяющих неудачу в лечении впервые заболевших пациентов путем научного анализа риска неблагоприятного исхода в лечении туберкулеза легких, является важнейшей задачей фтизиатрии до настоящего времени, - рассказывает Татьяна Батищева.

За эту работу членами диссертационного совета Новосибирского государственного университета Батищевой была присвоена ученая степень кандидата медицинских наук.

Сейчас методические рекомендации, разработанные по материалам диссертации, используются в учебном процессе на кафедре фтизиатрии, пульмонологии и инфекционных заболеваний Омского государственного медицинского университета и введены в практику противотуберкулезных медицинских учреждений Омской области. Этот способ позволяет усовершенствовать лечебную тактику в практике работы врача-фтизиатра, определять социальную поддержку пациентов и психологическую коррекцию, которые способствуют улучшению результатов лечения.

Сегодня с пациентами БУЗОО «КПТД», больными деструктивными формами туберкулеза, проводятся очные консультации специалистов ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулеза» Минздрава России с последующим отбором на хирургическое лечение. Кроме того, проводятся заочные консультации и телеконсультации с центрами туберкулеза в московском НМИЦ «Фтизиопульмонологии» и ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза» и питерском ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии» Минздрава России. По результатам консультаций пациенты из Омска могут получить лечение в федеральных центрах.

Новые виденья

Очередное мероприятие, в котором приняли участие молодые специалисты медучреждения, организовано Новосибирским НИИ туберкулеза - это X Юбилейная всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых «Развитие науки и перспективы фтизиатрии: прикладные и фундаментальные аспекты», посвящённая Дню российской науки и прошедшая в онлайн-режиме с 10 по 11 февраля 2022 г.

Заведующий стационарными лечебно-диагностическими структурными подразделениями БУЗОО «КПТД», врач-фтизиатр высшей квалификационной категории Анна Ароян рассказала об особенностях диагностирования туберкулеза у детей. Сейчас врачи отмечают, что категории 4-6 и 7-11 лет являются наиболее подверженными этой болезни. А все из-за расширения контактов с окружающими людьми за счет социализации, пользования общественным транспортом, посещения детских дошкольных и школьных образовательных учреждений.

Врач-фтизиатр отделения для больных туберкулезом органов дыхания БУЗОО «КПТД» Иван Демидков выступил с докладом об особенностях течения туберкулеза у больных с хронической обструктивной болезнью легких. При сочетании этих заболеваний, особенно у курильщиков, добиться излечения туберкулеза очень сложно, поэтому медики ищут новые способы лечения болезни.

БУЗОО «КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР»

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