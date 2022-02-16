Прокуратура Омской области оспорила слишком мягкое наказание для 32-летнего педофила из Таврического района

За пять месяцев издевательств над больной девочкой насильника осудили всего на 6 лет, но гособвинению удалось оспорить приговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Омской области оспорила недавнее решение Таврического районного суда. Согласно последнему, 32-летний житель района был признан виновным сразу по трем преступлениям, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней, не достигшей четырнадцатилетнего возраста), а также преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Фигурант дела в течение нескольких месяцев, с апреля по август 2021 года, совершал половые акты с 13-летней дочерью своих знакомых. Девочка из-за психического расстройства находилась в беспомощном состоянии и не осознавала характер этих действий. В один из дней преступник разошелся так, что похитил еще и у матери потерпевшей 30 тысяч рублей.

В ходе суда он признал свою вину только в краже. Что касается половой связи, то ее мужчина считал обоюдной и добровольной, и это несмотря на разницу в возрасте и наличии заболевания у девочки-подростка.

В итоге суд приговорил его в общей сложности к шести с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1,5 года после освобождения.

Сторона обвинения со столько мягким наказанием для мужчины не согласилась и оспорила его. Заново уголовное дело будет рассмотрено Омским областным судом.