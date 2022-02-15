Как платить по новым квитанциям за природный газ

- Появление в квитанциях новых общих показателей продиктовано требованиями действующего законодательства, - пояснила начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей Елена Лисеенкова. – Например, в квитанции должна быть графа ОДН. Но когда речь идет о газоснабжении, в этой коммунальной услуге никаких общедомовых нужд нет, так как потребление газа происходит исключительно в жилых помещениях. Поэтому прошу наших потребителей спокойно относиться к ее появлению. Она ни на что не влияет. Еще одно новшество – графа «Температурный коэффициент». Это поле тоже не должно беспокоить абонентов, поскольку по всем лицевым счетам установлен коэффициент 1 и объем потребленного газа не меняется.

Кроме привычного номера лицевого счета, состоящего из 7 или 8 цифр, в новой квитанции появился единый лицевой счет из 12 знаков. Производить оплату можно и по номеру лицевого счета, и по номеру единого лицевого счета.

Что касается порядка начислений за потребленный природный газ, то здесь никаких изменений не произошло. Если абонент передал в газоснабжающую организацию информацию о текущих показаниях счетчика газа до 20-го числа текущего месяца, то начисления произведут по фактическому потреблению газа. А вот если этого не сделать, то в квитанциях будет отражено начисление по среднемесячному потреблению газа, рассчитанному за последний год. И так три месяца подряд, а потом газовики начислят платежи по нормативам потребления, что существенно больше, чем по фактическому расходу. Вот почему важно не забывать и вовремя передавать показания счетчиков!

Для передачи показаний счетчиков есть несколько способов. Самые удобные – это те, когда потребитель информирует поставщика оперативно, например, на сайте omskregiongaz.ru (вкладка «Физическим лицам»). Для этого не требуется регистрации, а нужно только заполнить два поля: «номер лицевого счета» и «показания». Также можно передавать показания с помощью сервиса «Личный кабинет», где нужно зарегистрироваться. Многие потребители оценили удобство передачи показаний с помощью СМС-сообщений на номер +7 958-854-42-08. Формат сообщения: ХХХХХХ[пробел]YYYY, где ХХХХХХ — номер лицевого счета, а YYYY — целая часть показаний счетчика. По телефону (3812) 40-72-20 (доб. 1) показания приборов учета принимаются круглосуточно. Передать текущие показания счетчиков газа можно также при оплате квитанции за газ.

Кстати, бывает так, что люди своевременно платят за пользование природным газом, а в квитанциях за газоснабжение отражается долг или переплата по состоянию на первое число расчетного месяца. Почему такое может произойти?

- Если потребитель ежемесячно платит за газ до 10 числа месяца, следующего за расчетным, то к моменту формирования и печати квитанций задолженности за прошлый месяц уже нет, но на первое число месяца эта сумма будет отражаться, так как оплачена позже, - пояснила Елена Лисеенкова.

Кстати

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Важно

Заплатить за природный газ можно на сайте компании www.omskregiongaz.ru через сервисы «Оплата газа» или «Личный кабинет», через платежные интернет-сервисы («Все платежи», «Сбербанк онлайн» и другие), а также в отделениях «Почты России», Сбербанка, «ОТП Банка», «Россельхозбанка».

На заметку

В связи с изменениями законодательства с 11 февраля 2022 года при оплате квитанций за услугу газоснабжения через платежные системы (Сбербанк, Почта России и другие) может взиматься комиссия в соответствии с тарифами, установленными этими организациями.