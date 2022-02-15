Омич Павел Ситников выступит в финальной эстафете по шорт-треку на Олимпиаде

Шорт-трекист из Омска Павел Ситников поборется в составе сборной за победу на дистанции 5 тысяч метров. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

На стадионе Capital Indoor Stadium в олимпийском Пекине 16 февраля пройдут финалы в мужской эстафете на 5000 метров. В финале «А» будут бороться российская сборная, сборные Кореи, Канады, Италии и Китая. Старт соревнований в 18:44 по омскому времени.

В составе нашей команды заявлен омич Павел Ситников, а также спортсмены - Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Денис Айрапетян и Даниил Ейбог.

Напомним, что в полуфинале шорт-трекисты – Семен Елистратов, Павел Ситников, Константин Ивлиев и Денис Айрапетян – соперничали со сборными Кореи, Нидерландов и Венгрии. На протяжении всей дистанции наши спортсмены шли на 2-3 позициях. Но для финала «А» нужно было оказаться в числе двух сильнейших. За пол мгновения до финиша Семен Елистратов совершил настоящий подвиг и вывел сборную. Первыми финишировали Корейцы со временем 6:37.879. Вторыми стали наши «скороходы» с результатом 6:37.925.