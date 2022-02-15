Станислав Мацелевич: Выход на волю страшнее ареста

Несмотря на недавнее освобождение экс-банкир уже собрал команду для реализации новых проектов. На этот раз законных Фото: Виктория КОВЕРНЕВА

2 февраля 2022 года бывший руководитель СРО «Первой гильдии строителей» освободился после 6,5 лет, проведенных в СИЗО. В деловом пиджаке и всегда с улыбкой, даже за решеткой во время оглашения самых суровых приговоров суда, он не терял жизнелюбия и приветливости. Юрист по образованию, Станислав Мацелевич, уже ставший легендой на просторах необъятной, продолжает поражать неугасающей энергией.

Напомним, его взяли под стражу в 2015. Судебные заседания растянулись на долгие годы, а за гениальные финансовые схемы СМИ окрестили его «королем обналички». В декабре 2021 года суд признал его виновным в незаконной банковской деятельности и мошенничестве. Мацелевичу назначили беспрецедентный срок по экономическим преступлениям - 9,5 лет колонии. Из тюрьмы он вышел спустя всего пару месяцев.

Следствие растянулось на долгие шесть с половиной лет, которые он провел в СИЗО. Из них тысячу дней отсидел в одиночной камере. Сейчас Мацелевич уже строит новый бизнес и о своих маленьких победах, мечтах, планах и близких людях делится в эксклюзивном интервью с КП-Омск.

- Станислав Викторович, вопрос традиционный: как там – в СИЗО?

- Сложно. Никому не пожелаю попасть туда. Хотя за 6,5 лет к СИЗО я привык, и меня уже ничто там не напрягало. Страшно было то, что это тянулось долго и я не знал, когда все закончится. Кажется, последние три недели, которые я провел на колонии, для меня стали прививкой от возвращения обратно. Правда, если брать колонию, то там свободы гораздо больше - там небо над головой, а в СИЗО я даже разучился открывать двери, потому что был заперт в четырех стенах.

- Можно ли привыкнуть к жизни в тюрьме?

- Да, тюрьма затягивает человека. Чем дольше там находишься, тем страшнее, наверное, выходить на волю. Я не знал, что меня ждет на свободе, кто буду такой в этом мире. Раньше думал, Стивен Кинг придумал историю, когда библиотекарь в «Побеге из Шоушенка» не хотел выходить на волю. А это сплошь и рядом. В мое пребывание на ИК-8 один из сидельцев спрятался на «промке», чтобы остаться на зоне. У меня был подельник, с которым, правда, я познакомился только в тюрьме - Станислав Примаков. Он тоже рассказывал историю о мужчине, который убил своего отца, чтобы вновь попасть в тюрьму. В тот момент мне показалось это диким… Хотя сам Примаков просидел в СИЗО 3,5 года, и по выходу тоже был в шоке. Отправил письмо, что выход на волю для него оказался страшнее ареста. А через полгода мы вновь встретились в боксе, где собирают арестантов. И он кинул фразу: «Как будто бы не выходил». Как показывает практика, половина тех, кто сидел, обязательно возвращаются. Общество отвергает этих людей. Они изгои. И я думал, что стану таким, но мне повезло.

- Удалось переосмыслить жизнь?

- Да! На воле казалось, что тюрьма – это смерть. Но, как оказалось, нет – это все равно жизнь. Человек ко многому привыкает. Он так устроен, он не может слишком чему-то долго радоваться или печалиться. Единственное: на воле многие не ценят важные моменты.

Еду как-то в автозаке и в маленькое окошечко смотрю: стоит машина хорошая, и парень с девушкой в ней сидят и ругаются. А я про себя думаю, как это нелепо. Они на воле, они должны радоваться, что вместе.

- А чем вы занимались все эти годы? Ходорковский, например, книги читал и учил соседей по камере грамоте, а вы?

- Конечно, читал. Как-то мне попался томик Пушкина. Я взялся в одиночной камере учить наизусть его произведения. Подумал, выучу наизусть «Евгения Онегина» и выйду из тюрьмы. В итоге выучил «Онегина», «Моцарта и Сальери», «Скупого рыцаря», «Бориса Годунова» и еще много лет прошло. Детям буду читать наизусть.

- Друзей там завели?

- Мне попалось много людей, с кем на воле я никогда бы не завел знакомства и дружбы. Там этот процесс гораздо быстрее и легче. Концентрация интересных людей больше. Вот ваше издание «Комсомольская правда» освещала суд над аргентинцем, который обвинялся в том, что он пытался убить девушку из Омска. Так вот, с этим аргентинцем я познакомился в СИЗО и мы с ним очень интересно общались. Он почти не понимал по-русски, но в совершенстве знал английский, испанский, немецкий, итальянский. Он оказался очень интересным человеком, который много лет занимался международной торговлей шкурами. После его освобождения я потерял с ним связь, сейчас бы очень хотел найти его, узнать, как живет.

- Ваши первые ощущения на воле.

- Жизнь на свободе наполнена общением и это мне немного тяжело. Дни пролетают один за другим. За этим ритмом я не успеваю. Пока сидел, оказывается, наступило будущее, новые технологии и еще куча вещей, которым мне предстоит научиться. Но мир хорош, ярок. Особенно понравилась еда. То, что ее много и она разная. И то, что ее можно спокойно есть, а не как на «восьмерке» - за три минуты.

- То есть, на «восьмерке» присутствуют все-таки издевательства и притеснения, как рассказывают экс-заключенные?

- Все мягче, чем было раньше. Это все выносимо вполне. Что касается приемки, есть такая вещь, как инициация. Она есть в традиционных обществах или студенческих братствах. Чтобы попасть туда, нужно что-то сделать. Для того, чтобы стать зеком, сидящим на «восьмерке», нужно пройти испытания. В ходе приемки от тебя добиваются, чтобы ты признал себя «красным». Это означает, что ты сотрудничаешь с органами. Для многих блатных это унизительно. А для меня это не несет никакой отрицательной нагрузки. В процессе моей приемки надзиратели смотрели на меня и удивлялись, почему я улыбаюсь. А я просто знал, что впереди у меня свобода и ничто мне не может испортить настроение. Мне казалось это игрой.

- Настолько все абсурдно?

- Для меня это был полный театр абсурда, а для кого-то – предать культуру целого сообщества. Что-то близкое к религиозной вере. Например, есть из общей посуды. Я знал одного человека, которого воспитал вор в законе из Тюмени. Так вот он придерживался этих устоев. Мы сидели в камере вдвоем, мне было все равно ест ли он из келешованной посуды или нет. Но он все же придерживался своих правил. И за это я его уважаю.

- Кого-то нашли из новых товарищей. А кого потеряли за это время? В ком разочаровались?

- К сожалению, а может к счастью, мне удалось узнать правду о людях, которые меня окружали. Она оказалась очень неприглядной. В принципе, я простил всех предателей. Но обидно, что люди из самого близкого круга, как оказалось, годами готовились к этому предательству, собирали компромат, записывали разговоры. Их простить проблематично.

- Станислав, говорили, что вместо вас должен был отсидеть Евгений Лузинский. Почему?

- Я бы не сказал, что он хотел отсидеть вместо меня, но это человек действительно один из тех, который долго боролся и не хотел меня предавать. За это он сильно пострадал. Его арестовали одновременно со мной. Он просидел в одиночной камере, почти ослеп, у него была куча различных болячек, и в результате из-за угрозы потери зрения не мог делать физические упражнения, читать, смотреть телевизор. Тем не менее, он держался, проявил себя с лучшей стороны. Когда мы пересекались, он говорил: «Не знаю, почему сдались те девушки, которые заключили досудебку. Ведь нас не отправили валить лес в Сибирь, нас не отправили рубить кирками Беломорско-Балтийский канал. Мы сидим здесь практически как в санатории». Когда начали выпускать людей, проходивших по моему делу, то в суде перед очередным продлением стражи Лузинский подошел ко мне и сказал: «Станислав Викторович, если вы договоритесь, то пусть вас выпустят, а мы останемся. Не думайте о нас». На что я ему сказал в ответ: «Нет, я как капитан корабля, выйду самым последним». И мы обнялись и заплакали, какие мы благородные.

- В одном из интервью следователь по вашему делу как-то сказал: «Это человек очень неординарный. И даже потеряв все, он по этому поводу не переживает, потому что понимает, что на свободе со своей светлой головой всегда найдет способ заработать. Станислав, чем планируете заниматься теперь, пройдя все эти невзгоды?

- У меня было очень много направлений вполне легального бизнеса. Я уже собрал часть своей прежней команды – людей, стойкость и преданность которых была проверена в жестких условиях. Предателей, а их было очень много, оставлю за бортом.