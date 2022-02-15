Авторитетные научные школы - продолжение традиции.

Ректор ОмГМУ, профессор Мария Анатольевна Ливзан

Уважаемые коллеги и обучающиеся!

Сердечно поздравляю вас с Днем российской науки! Омский государственный медицинский университет на протяжении всей своей истории славится своими учеными и авторитетными научными школами. Сегодня в университете работают и учатся достойные продолжатели славных традиций выдающихся ученых - наших учителей.

Перед нами стоит задача не только сохранить наши славные традиции и интеллектуальный потенциал университета, но и значительно развить его, привлекая к занятиям наукой нашу талантливую молодежь. Для этого в вузе создаются все условия, есть необходимые кадры, наставники молодежи. Уже сегодня мы можем гордиться успехами наших сотрудников и обучающихся, которые несколько лет подряд становятся обладателями грантов Правительства РФ, победителями программы «УМНИК» и других научных мероприятий. Уверена, что в будущем нас ждут еще большие успехи!

Желаю вам успешного творческого поиска, неисчерпаемого вдохновения, новых внедрений и достижений, а также сил и возможностей для их реализации. Здоровья вам, мира и благополучия!

Научные разработки сотрудников 58 кафедр и 2 научных лабораторий университета касаются актуальных областей медицины и направлены на формирование навыков здорового образа жизни, профилактику заболеваний, снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности, повышение качества жизни населения. Выпускники университета удостоены ученых званий академик, член-корреспондент РАН (АМН) и зарубежных академий, заслуженный деятель науки. За более чем 100 лет работы университета в нем сложились ведущие научно-педагогические коллективы (школы).

Одну из них возглавляет ректор университета профессор М. А. Ливзан, заведующая кафедрой факультетской терапии и гастроэнтерологии, руководитель группы «Наука» научно-образовательного медицинского кластера СФО «Сибирский», главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России по СФО, председатель Омского совета ректоров. Исследования этой научной школы посвящены внедрению технологии пациентоориентированного лечения больных хроническими неинфекционными заболеваниями на основе управления приверженностью и поддержаны грантами Президента Российской Федерации для ведущих научных школ, для молодых российских ученых - кандидатов наук, стипендиями Президента РФ молодым ученым и аспирантам, молодежной премией Правительства Омской области для поощрения молодых деятелей науки за 2021 год. Продолжается и плодотворное сотрудничество с университетом Люксембурга, Люксембургским Центром системной биомедицины, в рамках которого проводится комплексный анализ фундаментальных и прикладных аспектов болезни Паркинсона.

Разработки морфологической научной школы кафедры патологической анатомии, возглавляемой профессором А. В. Кононовым, заслуженным деятелем науки РФ, лауреатом премии Президиума РАМН им. А. И. Струкова, членом экспертного совета по медико-биологическим и фармацевтическим наукам ВАК Минобрнауки России, посвящены расшифровке ключевых молекулярно-клеточных аберраций белковых сигнальных путей клетки и их эпигенетической регуляции на ранних этапах канцерогенеза в слизистой оболочке желудка. Исследования В. П. Конева, профессора кафедры судебной медицины и правоведения, посвящены разработке диагностики и тактики хирургического лечения остеоартроза при остеопорозе и остеопении на основе исследования взаимодействий коллагеновых и минеральных структур в световой и атомно-силовой микроскопии.

Исследования научной школы, возглавляемой профессором С. В. Бариновым, посвящены разработке и внедрению новых форм модифицированных формованных сорбентов на основе углерода в клиническую акушерско-гинекологическую практику и выполняются совместно с ФГБУН «Институт проблем переработки углеводородов» СО РАН и ЗАО «Пенткрофт Фарма». Совместно с университетом Перуджи (г. Перуджи, Италия) реализован научный проект, цель которого - снижение частоты преждевременных родов.

Состав Совета Научного общества молодых учёных и студентов

Разработки научной школы стоматологического факультета посвящены внедрению регионально ориентированной и научно обоснованной программы первичной профилактики стоматологических заболеваний у детей, выполняются под руководством заведующего кафедрой детской стоматологии д.м.н., доцента Г. И. Скрипкиной.

Исследования педиатрической научной школы под руководством проректора по учебной работе, заведующей кафедрой госпитальной педиатрии с курсом ДПО д.м.н., доцента Е. Б. Павлиновой поддержаны гранами РФФИ и посвящены разработке алгоритма выявления недоношенных детей, имеющих риск тяжелого поражения центральной нервной системы в неонатальном периоде.

Разработки научной школы медико-профилактического факультета, возглавляемой заведующим кафедрой эпидемиологии, деканом медико-профилактического факультета д.м.н., профессором В. Л. Стасенко и заведующим кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии д.м.н., профессором Н. В. Рудаковым, посвящены эпидемиологическому и микробиологическому изучению риккетсиозов и боррелиозов, оценке заболеваемости актуальными онкологическими заболеваниями, а также эпидемиологическому исследованию заболеваемости COVID-19 среди населения Омской области. Исследования О. А. Пасечник, заведующей кафедрой общественного здоровья и здравоохранения, д.м.н., доцента, посвящены изучению популяции Mycobacterium tuberculosis в регионе Западной Сибири и профилактике трансмиссии туберкулезной инфекции с широкой лекарственной устойчивостью, поддержаны грантами РФФИ. За большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) профессор Н. В. Рудаков награжден орденом Пирогова, доцент М. А. Вайтович - орденом Пирогова, аспирант С. Ю. Зеликман - медалью Луки Крымского.

Здание ОмГМУ

Университет входит в состав Научно-образовательного центра Омской области с четырьмя проектами по направлению «Передовые медицинские технологии» под руководством профессоров А. В. Кононова, С. В. Баринова, д.м.н. Г. И. Скрипкиной.

С 2021 г. университет издает научно-практический медицинский журнал (электронное издание) «Научный вестник ОмГМУ», где находят отражение современные тенденции развития научных направлений в медицине и первые результаты исследований молодых ученых и студентов вуза.

Первые шаги в науке будущие кандидаты и доктора наук делают в качестве студентов - членов молодежных научных кружков кафедр университета. Студенческое научное общество практически ровесник университета (в 2022 г. ему исполняется 100 лет). Этот путь Студенческое научное общество прошло под руководством ведущих профессоров и доцентов нашего вуза и сегодня трансформировалось в Научное общество молодых ученых и студентов (НОМУС), возглавляемое заведующей кафедрой топографической анатомии и оперативной хирургии д.м.н., доцентом Т. П. Храмых. Студенты, ординаторы и аспиранты университета демонстрируют высокие показатели эффективности научной работы. Из года в год НОМУС помогает становлению молодых исследователей посредством системы научных и учебно-исследовательских мероприятий, среди которых конференции и мастер-классы, семинары и предметные олимпиады, конкурсы научных работ. Университет поддерживает участие обучающихся во всероссийских и международных научных конференциях за пределами г. Омска путем выделения средств на оплату транспортных и командировочных расходов. НОМУС активно участвует во всероссийских конкурсах молодежных научных обществ медицинских вузов и неоднократно входил в десятку лучших молодежных научных обществ России. Поддержка научно-исследовательской деятельности обучающихся является одним из приоритетов университета.

Фотоматериал предоставлен пресс-службой ОмГМУ

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