В Октябрьском округе Омска установили 39 контейнеров для раздельного сбора мусора

Сейчас регион тестирует схему раздельного сбора мусора. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Омске окружная администрация Октябрьского района города отрапортовала об установке 39 новых контейнеров желтого цвета: они предназначены для раздельного сбора мусора, в частности, сухих видов отходов - бумаги, пластмассы, стекла, металла.

«Всего в частном секторе Октябрьского округа специалисты городского управления дорожного хозяйства и благоустройства установили 39 контейнеров для раздельного сбора мусора. Для установки данных контейнеров во дворах многоквартирных домов необходимо коллективное решение собственников жилых помещений», – пояснил начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Октябрьского округа Игорь Финько.

В администрации, в свою очередь, напомнили, что контейнеры предназначены исключительно для утилизации отходов. Горожан попросили аккуратно отнестись к новым бакам и не портить их.

А если такие баки у себя во дворе хотят видеть жильцы многоквартирных домов, им необходимо провести общее собрание и принять решение о самостоятельной покупке, возможно, за счет средств управляющей компании. Затем - организовать спецплощадку, и только после подать заявку о внесении площадки в схему. По графику, к желтому контейнеру будет направлен транспорт для сбора такого рода отходов.