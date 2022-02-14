Еще раз об обязательной доле в наследстве

Действующее законодательство предоставляет завещателю свободу распоряжения своим имуществом на случай смерти, но при этом и устанавливает важное изъятие из этого права в интересах ряда лиц, которых завещатель не может устранить от наследования. Такие лица могут претендовать на часть наследственного имущества вопреки воле завещателя.

Так, к примеру, если на момент ухода из жизни у гражданина, оставившего завещание, имелся малолетний ребенок, он вправе получить небольшую долю из наследственной массы, даже если завещание сделано в пользу иного лица.

Перечень обязательных (необходимых) наследников закреплен в законе и носит исчерпывающий характер. Всех их можно разделить на две группы, это:

1) несовершеннолетние дети наследодателя;

2) нетрудоспособные наследники 1-ой очереди: дети, супруг, родители наследодателя, а также его нетрудоспособные иждивенцы, которые призываются к наследованию на основании п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ.

Для первой группы лиц, кроме факта несовершеннолетия, действующий закон других требований не устанавливает, поэтому они наследуют обязательную долю даже при их эмансипации и при вступлении ими в зарегистрированный брак до достижения 18 лет. И хотя в этих случаях они становятся полностью дееспособными, они наследуют обязательную долю по формальному основанию – недостижение возраста 18 лет. Не играет роли и то, находился ли несовершеннолетний на иждивении завещателя. Усыновленные дети наследодателя приравнены в правах и обязанностях с его родными детьми, поэтому они также являются обязательными наследниками, но усыновление должно быть не просто фактическим, а оформленным официально.

Ко второй группе относятся лица, которые достигли пенсионного возраста: женщины 55 лет и мужчины 60 лет, а также граждане, имеющие инвалидность I, II или III группы.

Если имеется несколько необходимых наследников, то они все могут претендовать на выдел обязательной доли, в частности, даже если гражданин при оформлении завещания о них не знал или знать не мог: например, если ко дню открытия наследства супруг завещателя достиг пенсионного возраста либо родитель приобрел инвалидность.

Для того чтобы реализовать свое право обязательный наследник должен подтвердить брачные отношения, факт родства, факт нахождения на иждивении.

Супруги должны находиться в законно оформленных брачных отношениях, они не должны быть прекращены. Родители наследуют необходимую долю, если они не лишены родительских прав. Для установления факта нахождения лица на иждивении необходимо доказать, что ему постоянно оказывалась материальная помощь со стороны наследодателя, а также то, что данная помощь была его главным источником существования.

Получение обязательной доли является правом, а не обязанностью наследника, поэтому от нее можно отказаться. При этом возможен только ненаправленный отказ, это значит, отказ от обязательной доли в пользу определенного лица недопустим.

Сейчас размер обязательной доли составляет не менее половины законной доли, то есть доли, которую наследник мог бы получить, если бы наследование осуществлялось по закону. Но если завещание сделано до 1 марта 2002 года, обязательная доля рассчитывается по правилам ст. 535 ГК РСФСР, в указанном случае необходимые наследники претендуют на две трети от законной доли. Если проследить историю развития института необходимой доли, можно отметить, что законодатель идет по пути сокращения ее величины с целью наименьшего ущемления свободы воли завещателя.

Чтобы рассчитать величину обязательной доли, необходимо установить полный круг наследников по закону, которые при отсутствии завещания призывались бы к наследованию, а также учесть все принадлежащее наследодателю имущество.

При этом обязательная доля сначала удовлетворяется из имущества, в отношении которого не составлено завещание. Например, если завещан только автомобиль, и осталось незавещанным иное имущество (жилой дом, земельный участок), то обязательная доля выделяется из этого имущества. И только если его не хватает для осуществления названого права, либо было завещано все принадлежащее наследодателю имущество, то в счет обязательной доли идет имущество, указанное в завещании.

Закон устанавливает случаи, когда суд, учитывая фактические обстоятельства конкретного дела, вправе отказать в назначении обязательной доли или изменить ее размер: если реализация права на необходимую долю не позволит предоставить наследнику по завещанию имущество, в котором он проживал (квартира, комната), или которое им использовалось как главный источник средств к существованию (творческая студия, инструменты), а необходимый наследник не использовал.

Принцип свободы завещания не является безграничным, так как должны учитываться условия об обязательной доле. Отменить данную долю невозможно даже завещанием, поэтому нотариус при оформлении данного документа разъясняет заявителю статью 1149 Гражданского кодекса РФ.

Впервые положения об обязательной доле появились в отечественном законодательстве еще 1928 году, и с тех пор претерпели ряд изменений, но цель их осталась прежней – защита права и интересов наиболее уязвимых категорий граждан в силу их возраста или нетрудоспособности.

Сим Виктория Юрьевна - помощник нотариуса.