Компания «ТГК-11» подвела итоги производственной деятельности за 2021 год.

Объём производства электрической энергии АО «ТГК-11» за 2021 год составил 5,840 млрд кВт*ч, что выше уровня прошлого года на 0,221 млрд кВт*ч или на 3,9%. Это обусловлено увеличением конденсационной выработки электроэнергии на 9% за счёт увеличения электропотребления по Омскому региону в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 6,9 %. Отпуск тепловой энергии увеличился на 10,5 %. Причиной роста выработки электроэнергии и отпуска тепловой энергии послужило снижение температуры наружного воздуха на 2,6 С (за отопительный период 2021г. «-6,4 С»; за отопительный период 2020г. «-3,8 С»), и увеличение отопительного периода на 19 дней (2021г – 231 день, 2020г – 212 дней).

В 2021 году АО «ТГК-11» провело масштабные мероприятия по ремонту, модернизации и обновлению основного и вспомогательного оборудования. Так, в рамках подготовки к отопительному сезону завершился монтаж новой деаэрационно-подпиточной установки на ТЭЦ-3. Это напрямую повлияет на повышение качества теплоснабжения Кировского и Советского округов.

В рамках программы «Конкурентный отбор модернизируемой мощности тепловых электростанций» (КОММод 2022-2024) на Омской ТЭЦ-4 завершилась модернизация турбоагрегата ст.№7 (Т-100/120-130-2). В результате комплексных испытаний достигнута заявленная мощность – электрическая 100 МВт и тепловая 175 Гкал/час.

На инвестиционную и ремонтную программы 2021 года АО «ТГК-11» направлено порядка 4 млрд рублей.

«В 2021 году АО «ТГК-11» удалось провести масштабную работу и успешно реализовать несколько крупных проектов. Все они направлены на повышение экологической безопасности и надёжности энергоснабжения региона. Несколько проектов ещё предстоит реализовать в ближайшие годы. Мы успешно проходим этот сезон, очередной раз доказывая эффективность и надёжность теплоэлектростанций», - отметил генеральный директор АО «ТГК-11» Владислав Полочанский.