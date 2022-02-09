УФАС проверит омские больницы и частные клиники на обоснованность цен на ПЦР-тесты

Для определения результатов тестирования лабораториям тоже требуются дорогостоящие материалы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Омские антимонопольщики приступили к разбору ситуации с высокой стоимостью ПЦР-тестирования. Об этом сегодня, 9 февраля, рассказал глава омского управления ФАС России по Омской области Вадим Кабаненко.

Как уже удалось выяснить специалистам, в регионе стоимость ПЦР-исследования по итогам 2021 года варьировалась от 813 до 1993 рублей. Попутно антимонопольщики выясняют, нет ли среди медучреждений так называемого картельного сговора или доминирующего положения отдельных представителей. Пока известно, что одна из крупных частных клиник Омска провела больше всего таких исследований. Но ведомство пока предполагает, что это связано с тем, что клиника могла раньше других начать предоставлять эту услугу.

Как пояснил глава омского управления, чтобы понять ценообразование ПЦР-исследований, для частных клиник, будет разработана специальная методика оценки. Например, выезд на дом, перевод результата на иностранный язык.

- Мы выяснили, что в регионе большое количество организаций проводит ПЦР-тестирование, причем как частных, так и государственных. У одних в стоимость входит выезд специалистов на дом, у других нет, у кого-то учитывается забор биоматериала, у кого-то это оплачивается отдельно. После сбора информации мы получили указание из центрального аппарата провести работу по установлению доминирующего положения. После этого будем смотреть, есть ли в действиях организаций нарушения, которые можно было бы квалифицировать как злоупотребление положением, - пояснил Кабаненко.

Напомним, что цены на исследование чересчур завышены, признавали и власти Омской области. Особенно волновала руководство стоимость ПЦР-тестирования в государственных учреждениях.

- У нас есть факты, когда в областном учреждении, диагностическом центре стоимость тестирования выше, чем в частной клинике. Задача - разобраться в этом и навести порядок, - призывал губернатор Александр Бурков.

К слову, сегодня средняя стоимость ПЦР-тестирования в России равна 1345 рублей. Согласно федеральному распоряжению, в госучреждениях цена не должна превышать норматив финансовых затрат для оплаты медицинской помощи в рамках программы ОМС. Но пока что ФАС России фиксирует превышение этих нормативов в ряде регионов страны.