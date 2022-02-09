В Омске дети ходили по ресторанам и рассчитывались украденной картой

Находчивые дети успели потратить 6 тысяч рублей и только после владелица заблокировала банковскую карту. Фото: Иван МАКЕЕВ

Омские полицейские разыскивают двух подростков, которые накануне потратили деньги с чужой банковской карты. Как пластиковая карта попала в руки детей, пока неизвестно.

Накануне в отделение полиции обратилась жительница Советского административного округа. Она сообщила, что с ее банковской карты были списаны 6 тысяч рублей, которые она не тратила. По местам совершения транзакций правоохранители установили, что картой в кафе и ресторанах рассчитывали двое несовершеннолетних омичей.

- Также дети покупали вещи и игрушки, - добавили в пресс-службе омского УМВД. При этом правонарушители даже попали на камеры видеонаблюдения.

В данный момент транжиры находятся в розыске. Если вы располагаете какой-либо информацией о личностях или месте нахождения подростков, просьба сообщить по тел. (3812) 79-36-02 или короткому номеру 102.