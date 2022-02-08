Ипотеку в Омске чаще всего берут те, кому за 30

Треть респондентов в 2021 году обращалась за реструктуризацией своего ипотечного кредита. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На днях российский банк ДОМ.РФ опубликовал данные о том, кто чаще всего берет на себя ипотечные кредиты в Омском регионе.

В 80% случаев в 2021 году ипотечные кредиты брали представители поколения Y — миллениалы (1977 — 1995 гг. рождения).

«Решение взять ипотеку зависит от многих факторов: потребности в жилье, финансового положения, карьерных перспектив и других. Статистика показывает, что миллениалы максимально готовы вкладываться в недвижимость, а возраст от 26 до 45 лет — оптимальный для получения ипотечного кредита. Во многих случаях сказывается также эффект от мер поддержки для молодых семей», — рассказал представитель банка Евгений Шитиков.

Значительно реже ипотеку оформляли представители поколения X (1960 — 1976 гг.), всего 15% от всех ипотек.

На представителей поколения Z, или зумеров (от 1997 г. рождения) — тоже приходится лишь 5%.

Половина всех заемщиков уже имеет собственных детей. Кроме того, в 32% случаев банки просто рефинансировали старые жилищные кредиты на более выгодных условиях.