Молочная продукция из Омска признана победителем в конкурсе «100 лучших товаров России»

Среди производителей молочной продукции пальму первенства вновь одержал завод «МилкОм», представив свои товары и завоевав высокие оценки экспертного жюри.

Учредители конкурса отметили, что на сегодняшний день в числе приоритетов – качество, сервис, клиентоориентированность. Это то, что позволяет торговой марке закрепиться на сложном конкурентном рынке производства товаров и оказания услуг и далее становиться сильнее, заметнее.

Ультрапастеризованное молоко ТМ «Лужайкино» 2,5 и 3,2% жирности стало лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». В Омске такой продукт производится только на заводе «МилкОм». Современная технология ультрапастеризации считается наиболее щадящим способом переработки. Молоко моментально - в течение 4 секунд - нагревают, после чего тут же охлаждают. За счет короткого температурного воздействия этот метод позволяет максимально сохранить вкусовые качества молока, витамины и микроэлементы. В то же время бактерии и даже их споры разрушаются. Каким образом это достигается? Технология учитывает, что при одной и той же температуре полезные и патогенные микроорганизмы погибают с различной скоростью, поэтому учеными и было высчитано соотношение времени и температурного режима, при котором бактерии легко уничтожить, а все полезные микроорганизмы сохранить. Для ультрапастеризации подходит молоко только высшего сорта с особыми требованиями к качественным показателям. Золотым знаком конкурса ультрапастеризованное молоко «Лужайкино» отмечено за соблюдение стандартов, отличный вкус, полезные свойства и чистоту продукта.

Дипломантами конкурса «100 лучших товаров России» стали ряженка и питьевые йогурты с фруктово-ягодными наполнителями. Отличные потребительские характеристики - вкус, баланс витаминов и минералов, консистенция и состав – заслужили доверие у покупателей, и уже не раз эти продукты становились призерами конкурса. Для информации, знак «100 лучших товаров России» производитель может использовать на своей продукции 2 года после награждения.

Ряженка – отличный пример исконно русского напитка, который приносит пользу и в современном мире. Это настоящий кладезь витаминов и микроэлементов: А, В1 и В2, С, Е, РР и бета-каротин, большое количество кальция и фосфора, магний, калий и натрий, моносахариды и дисахариды содержатся в ряженке «Лужайкино» и очень хорошо усваиваются. Изготовленная из топленого молока ряженка имеет кремовый оттенок и обладает нежной консистенцией. Приятная легкая кислинка и низкая калорийность продукта делает его уникальным для детей и людей старшего поколения, для всех тех, кто заботится о здоровье и ведет активный образ жизни.

Питьевые йогурты ТМ «Лужайкино» пользуются популярностью у покупателей в Омске и в других регионах. Сбалансированное сочетание пользы и вкуса представлено во всем многообразии: клубника, черника, вишня-черешня, персик-маракуйя. Для производства кисломолочной продукции технологами завода «МилкОм» были выбраны закваски лучших мировых производителей, благодаря которым продукты приобретают мягкий нежный вкус без лишней кислотности и бархатистую йогуртную структуру. Фруктово-ягодные наполнители изготовлены из натуральных плодов, с кусочками ягод и фруктов и напоминают домашнее варенье. Этим летом предприятие расширило ассортимент и выпустило питьевые йогурты, а также ряженку и снежок еще и в порционных стаканах 370 г. Этот удобный мобильный формат удачно сочетается с динамичным ритмом жизни.

Для омичей продукты торговой марки «Лужайкино» – гарантия качества. Вся продукция изготовлена из натурального сырья, без использования заменителей молочного жира и сухого молока. Это принципиальная позиция бренда – только натуральные ингредиенты. Стоит отметить, что производитель осуществляет строгий контроль на каждом из этапов – от приемки сырья до доставки готовой продукции по торговым точкам.

Завод «МилкОм» поздравляет с победой в конкурсе всех, кто принимает участие в создании молочных продуктов, профессионалов своего дела и покупателей, выбирающих «Лужайкино». Компания уже 7 лет следует верному курсу — выпускать натуральную продукцию из молока высокого качества на современном оборудовании. Всё для того, чтобы радовать покупателей, чтобы в каждом доме были молоко, сметана, йогурты, творог и сливочное масло для пользы и здоровья.

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