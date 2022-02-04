В Омске по улице Тарской заработала кадровая служба одного окна

Открывали центр первые лица региона. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Омске открыли пилотный центр службы занятости, который работает на единой цифровой платформе «Работа в России». Предполагается, что единой базой резюме и вакансий смогут пользоваться работодатели и жители региона. Люди видят свободные рабочие места и в соседних, и в отдаленных регионах, и тоже могут выбрать для себя вакансию.

Модернизированный офис по улице Тарская, 11 начал свою работу 3 февраля Помещение разделено на функциональные зоны с местами для ожидания, цифровыми сервисами и системой электронной очереди. Консультации бесплатны. В кадровом агентстве обещают решить любой вопрос соискателя: начиная от составления резюме до получения дополнительного образования. В презентации приняли участие губернатор Александр Бурков, спикер Законодательного Собрания Владимир Варнавский, мэр Омска Сергей Шелест.

- Пилотный проект запущен в рамках нацпроекта «Демография». 126 человек прошли обучение, - отметил губернатор. - Специалисты службы занятости будут сопровождать соискателя даже после устройства на работу в течение нескольких месяцев. Консультирование может быть личным, в группе, онлайн.

Пол официальным данным, в области 40 тысяч заявок на рабочие руки, при этом на учёте стоит чуть больше 13 тысяч людей, которые ищут себе работу. В первую очередь, в регионе не хватает людей рабочих специальностей – сварщиков, маляров, монтажников. Кадровый голод в этой сфере HR-специалисты связывают с недостаточно высоким предложением оплаты труда.

Владимир Половинко, возглавляющий кафедру региональной экономики и управления человеческими ресурсами экономического факультета ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, считает, что в центре созданы очень хорошие сервисы, которые позволяют решить сразу много вопросов: это и вакансии, и заработная плата, и условия труда, вплоть до описания собственно рабочего места.

- Не надо ходить человеку и выяснять эту информацию. Здесь специалисты обучены коучингу, сразу могут подсказать и помочь не только тем, кто в трудной ситуации, но и тем, хочет улучшить свою экономическую активность, например, какие тренинги пройти, какой обучение, что нужно, чтобы занять ту или иную должность. Здесь есть зона для работодателей, где можно организовать встречи с потенциальными работниками. Мне нравится эта комплексность: человек приходит и все вопросы решает, - отметил спикер.

Проект будет продолжен. В этом году планируется открытие такого же модернизированного центра занятости в Черлакском районе и допофиса на улице Масленникова.