Пять омских геоглифов вошли в реестр мемориальных деревьев

Всего 49 видов деревьев попали в «зеленый» исторический реестр. Фото: Минприроды Омской области

Омское минприроды сформировало реестр мемориальных деревьев. В «зеленый» исторический фонд вошли более 120 тысяч деревьев, растущих на 65 территориях региона. Они отличаются от обычных тем, что они высажены в парках, скверах, аллеях и лесах области, которые были высажены в память каким-либо историческим событиям или людям.

Таким примером можно считать яблоню, растущую возле Омского краеведческого музея. Ее история началась с семян, которые в конце XIX века привез в Омск отставной майор Павел Яшеров. В 1980 году это дерево было признано памятником местного значения.

Еще один памятник вождю народа Владимиру Ильичу Ленину появился более 50 лет назад недалеко от Тюкалинска. Сосны высажены таким образом, что с высоты птичьего полета видна надпись «ЛЕНИН».

Также в реестр вошли еще четыре геоглифа: «Ленин с нами», «60лет СССР» –в Муромцевском районе, «Ленин» – в Калачинском районе, геоглиф в форме числа «75», обрамленный контуром звезды – в Тюкалинский районе. За этими деревьями ухаживают местные лесничие.