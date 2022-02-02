Омским чиновникам добавят еще по окладу, но только за отличную работу

HR-консультант, который не пожелал назвать своего имени, сообщает инсайдерскую информацию, что верхний предел премий, как правило, не ограничивается в госсегменте. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Интернет-портал правовой информации сообщил о новом официальном решении губернатора Омской области Александра Буркова от 2 февраля 2022 года.

Согласно документу, омские чиновники и госслужащие будут получать еще больше. Правда не все, а особо отличившиеся. Таким единоразово заплатят премию в размере оклада. Претендовать не денежное вознаграждение смогут только те, кто проработал в госструктурах свыше пяти лет подряд, из них - три года в Омске.

Напомним, что по аналогии с этого года начнут поощрять и федеральных чиновников. Закон уже принят. Если до 1 января 2022-го их можно было премировать за выполнение отдельных заданий, отличающихся особой сложностью и важностью. То теперь принято поощрять просто «добросовестное исполнение должностных обязанностей». То есть за работу, за которую они уже получают зарплату, чиновникам будет положена еще и премия.

Что касается омских сотрудников госслужбы, то во втором полугодии 2021 года выплаты составили всего 1,2 млрд рублей. Средняя зарплата составила свыше 55 тысяч рублей.