Каждый третий омич готов привить своего ребенка от коронавируса

Согласно официальным данным Минздрава РФ, дети штаммом омикрон болеют вдвое чаще, чем взрослые. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня 34% омичей готовы привить своего ребенка от коронавируса, сообщает портал SuperJob. Согласно собственному исследованию ресурса, с октября 2020 года этот показатель вырос, и значительно - на 8%. Когда бушевал штамм «дельта», таких было 26%.

При этом провести вакцинацию уже в скором времени выразили желание только 11 % опрошенных родителей в Омске. 23% респондентов только готовятся к этому шагу.

Категорически против вакцинации несовершеннолетних 32% жителей Омска и примерно столько же пока не приняли точного решения, но скорее - нет. В силу того, что вакцина от COVID-19 недостаточно исследована.

Родители, которые не готовы сделать детям прививку от COVID-19, чаще всего объясняют свою позицию недостаточным, по их мнению, тестированием вакцины.

Тех, кто однозначно готов сделать прививку детям, многократно больше среди респондентов, вакцинированных от COVID-19: 16% против 2% среди невакцинированных. Категорически против вакцинации 64% непривитых матерей в Омске.