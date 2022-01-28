Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
-12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 января 2022 11:25

Каждый третий омич готов привить своего ребенка от коронавируса

По сравнению с прошлым годом сторонников детской вакцинации в Омске стало больше
Наталья ВИРКУНЕН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Согласно официальным данным Минздрава РФ, дети штаммом омикрон болеют вдвое чаще, чем взрослые.

Согласно официальным данным Минздрава РФ, дети штаммом омикрон болеют вдвое чаще, чем взрослые.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня 34% омичей готовы привить своего ребенка от коронавируса, сообщает портал SuperJob. Согласно собственному исследованию ресурса, с октября 2020 года этот показатель вырос, и значительно - на 8%. Когда бушевал штамм «дельта», таких было 26%.

При этом провести вакцинацию уже в скором времени выразили желание только 11 % опрошенных родителей в Омске. 23% респондентов только готовятся к этому шагу.

Категорически против вакцинации несовершеннолетних 32% жителей Омска и примерно столько же пока не приняли точного решения, но скорее - нет. В силу того, что вакцина от COVID-19 недостаточно исследована.

Родители, которые не готовы сделать детям прививку от COVID-19, чаще всего объясняют свою позицию недостаточным, по их мнению, тестированием вакцины.

Тех, кто однозначно готов сделать прививку детям, многократно больше среди респондентов, вакцинированных от COVID-19: 16% против 2% среди невакцинированных. Категорически против вакцинации 64% непривитых матерей в Омске.

КАРТИНА ДНЯ
0