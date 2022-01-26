Омичи жалуются на нехватку общественного транспорта, а перевозчики – на мэрию

За счет экономии на торгах в Омск привезли вместо 48 автобусов - 51 Фото: пресс-служба администрации города Омска

За последние годы проблемы работы общественного транспорта накалили омичей до предела. Если резкий скачок стоимости проезда жители Омска «проглотили», то отсутствие автобусов на маршрутах становится последней каплей терпения.

- Сейчас на 6-ой Линии в сторону Чкаловского буквально перед носом ушел 22-ой автобус. Глянул в приложении: следующий только с Бархатовой вышел. Интервал с учетом пробок космический -около 40 минут», - такое обращение появилось в соцсетях в канун презентации 51 нового автобуса. В мэрии Омска отрапортовали, мол, экологичный транспорт выйдет на семь направлений. Но вот изменений пока нет.

Кольцо забвения

Люди продолжают жаловаться на работу общественного транспорта: муниципалы выходят в линию не часто, а частников невозможно отследить в программе маршрутизации. По вечерам автобусы на улицах города встретить вообще сложно.

Буквально осенью 2021 года и.о.директора департамента транспорта Вадим Кормилец объяснял редкое движение общественного транспорта отсутствием водителей. На этот же фактор жаловались и коммерческие перевозчики.

Все эти жалобы напоминают кольцевое движение без права выезда на второстепенную полосу. Уступать не намерены пассажиры, но что-то предпринять уже который год подряд пытаются и городские власти.

В планах мэрии на 2022 год сделать все маршруты в Омске регулируемыми и перевести всех перевозчиков на работу по муниципальным контрактам. Это значит, что частники должны будут утверждать тариф, принимать безлимитные и пересадочные карты, а в части работы по контрактам должны сдавать выручку в бюджет, а затем получать оплату за количество пройденных километров.

Насколько это будет выгодно частникам – пока остается загадкой. В 2019-м они уже выражали сомнения по поводу этой реформы. Понятно одно, таким образом чиновники хотят полностью истребить «черный» рынок перевозчиков.

Отметим, что треть городского рынка пассажироперевозок, а это порядка 35 % – занимают муниципальные предприятия. Еще 3–4 % занимают частные перевозчики, обслуживающие регулируемые маршруты. Остальные две трети принадлежат частникам, работающим на нерегулируемых маршрутах.

Всепрощающие торги или войны частников

Как стало известно «КП-Омск», много вопросов накопилось и у частных перевозчиков к департаменту транспорта. Сомнению подверглась организация торгов. По фактам жалоб прокуратура неоднократно проводила проверки (документы имеются в редакции), а в отношении и.о. директора департамента неоднократно выносились представления о неэффективной претензионной работе по имеющимся нарушениям контактов.

Одним из жалобщиков выступил перевозчик Игорь Матюнин. Год назад он впервые выиграл торги на осуществление перевозок по маршруту №89. Но уличать куратора транспортной системы в лице депртанса он не устает до сих пор. В конце 2021 года Матюнин усомнился в исполнении контрактов ООО «Транспортная компания АБ» и ООО «ТорТранс». Отметим, что компании уже давно работают на омском рынке частных перевозок. Последняя, к слову, не смогла выиграть контракт на маршруты, которые обслуживала ранее. Теперь автобусы № 64 (ул. Дергачева — пос. Дальний) и № 73 (пос. Чкаловский — ул. Стрельникова) будет обслуживать ООО «Юстион». Хотя компания на рынке перевозок – вообще новичок. Основной ее деятельностью в прошлом году была оптовая и розничная торговля.

«Чистый воздух» для чистого города

Перипетии в организации работы общественного транспорта в последнее время стали перекрываться и позитивными моментами. Так, за последние несколько лет городу удалось обновить более 50% автобусного парка. А еще четыре года назад его износ составлял почти 100%.

- Всего за последние четыре года в город поступили 30 автобусов среднего класса марки ПАЗ, 20 автобусов НефАЗ, 100 автобусов ПАЗ и 100 автобусов малого класса марки «Луидор», 24 новых трамвая производства «Уралвагонзавода», 62 троллейбуса, - недавно заявляли в мэрии.

Сразу после новогодних каникул в Омске презентовали тот самый 51 экологичный автобус. Заправляется он газом, рассчитан на 108 пассажиров. Спонсировал покупку федеральный бюджет, так как региону удалось принять участие программе «Чистый воздух» национального проекта «Экология». На этом чиновники не остановились и уже подготовили заявку на приобретение еще 71 единицы транспорта по тем же программам.

А что пассажирам?!

Новые автобусы закупаются, диалог с частниками постепенно настраивается, хоть и через не могу. Осталось решить вопрос с кадрами и их невысокими зарплатами, а также все-таки внедрить ту самую обещанную транспортную сеть – многоуровневую, удобную и понятную для всех сторон процесса.

Правда, все работы вновь перенесли. Пока на осень. Как поясняют в депртансе, общее понимание уже есть, но завершить разработку концепции планируется до 1 июля. Когда это произойдет и если произойдет, проект обещают обсудить с жителями города. Только тогда, с учетом всех замечаний, транспортный коллапс должен превратиться в настоящие комфортные перевозки.