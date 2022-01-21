В Омске многодетная мать морила голодом и холодом своих шестерых детей

На мать-кукушку пожаловались соседи Фото: Евгения ГУСЕВА

Оставляла детей одних в холодном доме без еды и теплой одежды. Именно эти факторы стали ключевыми для обеспокоенных соседей. От них в полицию поступило обращение в отношении 28-летней многодетной матери, проживающей в частном доме по улице Красной звезды. С проверкой в семью нагрянули вовремя.

- На момент осмотра места происшествия, о котором сообщили обеспокоенные соседи, в доме без присмотра взрослых находились полуторагодовалый и восьмилетний мальчики и четыре девочки двух, трех и пяти лет, - рассказали в омском следкоме.

Дети были изъяты из семьи. Младший ребенок помещен для обследования в больницу. Органы следственного комитета уже занялись этим вопросом масштабно. Планируется дать оценку работы органов опеки. Сейчас мать-кукушку обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Ей грозит уголовная ответственность. КП-Омск продолжит следить за этой историей.