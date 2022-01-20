В Советском, Кировском и Октябрьском округах Омска благоустроят 46 микротерриторий

В 2021 году почти все лето экс-мэр Оксана Фадина лично инспектировала, как выполнили благоустройство в городе. Фото: пресс-служба администрации города Омска

На портале госзакупок подвели итоги по благоустройству городских микротерриторий на 2022 год. В пяти округах Омска финансирование выделили на 78 общественных пространств. Известно местонахождение 46 из них – округи Советский, Кировский и Октябрьский уже утвердили эти списки.

Так на Левобережье в порядок приведут сад имени Кирова, Бульвар Заречный, микрорайон Рябиновку, Аллею памяти на улице Бережнова, улицу Сакена Сейфуллина, некоторые пространства по улице Волгоградской, Дмитриева, Конева, Крупской, Лукашевича, Перелета, Перова-Талалихина, Пикетной-Граничной, Туполева, Фугенфирова.

В Советском округе внимания общественности, которая проголосовала за территории, заслужили придомовые площадки по адресам: Красный Путь, 82А, Мира, 86Б и 165Д, Нефтезаводская, 27 и 27А, Полевая, 95А, сквер «СибНИИСХоз», Стрельникова, 6, Сергея Тюленина, 3/2, территория между школой № 95 и детским садом № 116, 50 лет Профсоюзов, 81, 83, 85 — Магистральная, 56А, 56Б, 58А, 58Б, Андрианова, 2 — бульвар Петухова, 1 — проспект Мира, 23Б, Центральная, 16 — Комсомольская, 12, 14 (посёлок Большие Поля), Коммунальная, 19/1, 21/1, проспект Королёва, 12.

Наконец, жители Октябрьского округа решили благоустроить в этом году придомовые территории по адресам: 20 лет РККА, 208, 4-я Транспортная, 56, 1-я Шинная, 47, Осташковская, 14, Космический проспект, 6, Волжский, 1, 4, 5, 7, Крутая Горка, 10, Кирова, 22, Ипподромная, 14, 75-й Гвардейской бригады, 9, Романенко, 8.

Всего на реновацию 11 общественных территорий и 78 малых зон рекреации в этом году выделили 536,6 миллиона рублей.