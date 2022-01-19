«Организация - супер»: в Крещение корреспондент «КП-Омск» проверил, как работает купель на территории танкового училища

Татьяна посещает купель не в первый раз. Фото: из личного архива Татьяны Стрижновой.

Сегодня многие омичи отправились окунаться в крещенские купели. На территории региона организовали 34 специализированных места. И только пять - в черте города.

В танковое училище региона направилась корреспондент «КП-Омск» Татьяна Стрижова. Девушка отметила не только высокий сервис, дружественную встречу гостей, теплые палатки и горячий чай, но и помощь со стороны учащихся. За каждым шагом посетителей следит пара десятков глаз профессиональных танкистов.

- В такой компании в прорубь идти не страшно! - отметила Татьяна.