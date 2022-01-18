Брачный договор - разумный подход

Всем известно, когда люди вступают в брак, они в большинстве своем рассчитывают провести вместе всю жизнь, жить долго и счастливо и желательно умереть в один день. Меньше всего им хочется думать о том, что жизнь - не сказка, а выстраивание отношений в семье - это ежедневный кропотливый труд, который требует много сил и времени. С каждым годом, к сожалению, количество разводов растет и споров, связанных с разделом имущества супругов, не становится меньше. Брачный договор является очень удобным, гибким и универсальным инструментом, он способен урегулировать возможные имущественные споры между супругами, которые могут возникнуть в период брака или при его расторжении.

Что же такое брачный договор? Брачный договор - соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее их имущественные права и обязанности в браке и (или) в случае его прекращения, в том числе расторжения.

Суть брачного договора состоит в том, что он позволяет будущим супругам и супругам, состоящим в браке, самостоятельно определять свои права и обязанности в браке, а также – в случае его расторжения.

В соответствии с законодательством, по общему правилу, после вступления в брак совместно нажитое имущество переходит в совместную собственность мужа и жены. Брачный договор - это документ, который позволяет изменить установленный Семейным кодексом режим совместной собственности на раздельный в отношении как всего имущества, так и его отдельных видов, а также предусмотреть различные варианты в зависимости от конкретной ситуации. Кроме того, в брачном договоре можно установить права супругов на имущество, которое только планируется приобрести в будущем.

Несмотря на то, что в нашей стране заключение брачного договора не является столь же популярной процедурой, как например, за границей, в последние годы все чаще стали обращаться к нотариусам для заключения брачных договоров.

С уверенностью можно сказать, что брачный договор может внести существенный вклад в сохранение семейных отношений и предотвращение споров между супругами. Во многих странах Европы, брачный договор рассматривается как неотъемлемое условие для заключения брака. В Российской Федерации данный документ не является обязательным и составляется только по обоюдному согласию супругов.

Безусловным преимуществом заключения брачного договора является определенность в имущественных отношениях пары ведь он позволяет не только указать, как будет распределено имущество супругов в случае расторжения брака, но и решить ряд других проблем. Например, вопрос ответственности по долгам супруга является одной из причин разводов.

Режим совместной собственности супругов, при отсутствии брачного договора, делает общим не только все нажитое имущество, но и любые долговые обязательства. Если супруг берет кредит для развития бизнеса и у него возникают проблемы с его погашением, банк имеет право обратить взыскание на недвижимое имущество, дом или квартиру, в которых проживает семья должника. Кредитор может потребовать изъятия дорогостоящего имущества, автомобиля у заемщика или его супруги. В случае если предусмотреть в договоре личную ответственность супруга за долги, связанные с его предпринимательской деятельностью, можно избежать неблагоприятных последствий для семьи должника.

Многие семейные пары заключают брачный договор, когда речь заходит об ипотеке. Бывает так, что основную финансовую нагрузку по кредиту несет только один из супругов, а у другого супруга плохая кредитная история, маленькая зарплата, либо вовсе отсутствует, и он не может выступить в качестве заемщика. В подобной ситуации в брачном договоре можно предусмотреть, что заемщиком будет выступать супруг с более высоким доходом или имеющий безупречную кредитную историю. Банки чаще одобряют ипотеку парам, которые заключили брачный договор и предлагают для них более выгодные условия по кредиту.

Супруги и лица, вступающие в брак, часто хотят заключить брачный договор для того, чтобы избежать экономической зависимости в браке, которая нередко осложняет семейную жизнь и является наиболее частой причиной разводов.

Всем известны случаи, когда недвижимое имущество, принятое в дар или приобретенное одним из супругов до заключения брака, продается, в том числе на вырученные средства приобретается другое имущество, но уже в период брака. При желании супруги могут установить режим раздельной собственности в отношении такого имущества или отступить от принципа равенства долей. Заключение брачного договора позволяет избежать длительного и психологически сложного судебного процесса, связанного с разделом такого имущества.

Очень часто причинами развода является, нехватка денег и несправедливое распределение дохода внутри семьи. Брачным договором можно предусмотреть распределение доходов и расходов семьи.

Брачный договор определяет только имущественные права и обязанности супругов. Это означает, что: в брачный договор нельзя включить неимущественные права и обязанности, например, обязательство супруга не злоупотреблять алкоголем, брачный договор не касается взаимоотношений супругов с детьми: им нельзя урегулировать, с кем из родителей останется проживать ребенок в случае расторжения брака.

Хочется напомнить, что для заключения брачного договора необходимо обратиться к нотариусу, он поможет вам в составлении проекта, разъяснит смысл, значение и последствия его заключения. Нотариус позаботится о том, чтобы при заключении договора были защищены права и интересы обоих супругов.

Тихон Стефания Васильевна - помощник нотариуса