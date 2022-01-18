Омичи жалуются на бесконечные очереди за вакцинацией

Омичи стоят в очереди на вакцинацию по 2-3 часа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня в адрес редакции «КП-Омск» пришло видеообращение от жителя Омска Вадима Цыганкова. На камеру своего телефона возмущенный омич снял видео очереди в поликлинике №15. На кадрах люди рассказывают и показывают, как по несколько часов ждут своей прививки.

У Вадима не было в запасе столько времени, сколько у других терпеливых пациентов «Городской поликлиники №15» - по два, а то и три часа. По словам мужчины, в очередной раз он развернулся и ушел - не стал ждать своей очереди.

- Придется в четвертый раз ехать или где-то в другом месте ставить. А людям деваться некуда - сидят, ждут, бедные, - подытожил автор видео.

В министерстве здравоохранения Омской области ситуацией тоже оказались недовольны. В то время, когда руководство обустраивает все больше пунктов вакцинации в общественных местах и пропагандирует пользу вакцины от опасного коронавируса, медработники на местах позволяют себе невиданное отношение к пациентам.

- Хотелось бы поблагодарить автора видео за неравнодушие. Люди находят время, посещают поликлинику для того, чтобы сделать прививку, не за горами пятая волна коронавируса, мобилизованы все имеющиеся ресурсы, а мы видим такую картину. Это недопустимо. Главному врачу поликлиники дано поручение исправить создавшуюся ситуацию и со всей ответственностью следить, чтобы она не повторялась. Приносим извинения омичам, оказавшимся в этой очереди, - прокомментировали в пресс-службе регионального минздрава.