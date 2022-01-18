Обеспечение чистой водой жителей районов Омской области за год продвинулось всего на 0,5%

Реализацию проектов задерживают и сами строители Фото: Виктория КОВЕРНЕВА

100% городского и 99% сельского населения в ближайшие несколько лет должны быть обеспечены водоснабжением в рамках федерального проекта «Чистая вода». Об это сегодня, 18 января, в рамках пресс-конференции заявил региональный министр энергетики и ЖКХ Антон Гаак.

Если городской показатель уже составляет необходимый охват, а это 100%, то сельские жители пока только ожидают своего часа. За период прошлого года ведомству удалось продвинуться лишь на 0,5%.

- В 2021 году на мониторинге было 88,3% сельского населения, то сейчас у нас 88,8%. Мы на полпроцента уже приблизились к нашему целевому показателю, - отметил министр.

Как признается Антон Гаак, деньги выделяются, но вот с подрядными организациями в Омской области беда. То подведут проектировщики, как это было с объектами в Таре, Нижней Омке и Омском районе, то сами строители не справятся с заявленными работами. Примером может служить водопровод в Кормиловском районе.

- И это не только в рамках, когда мы вошли в землю: когда подрядная организация не справилась с реализацией проекта - когда она копает. Очень большая проблема и в части проектирования, - поделился проблемой министр. – Очень меня в прошлом году подвели проектировщики, которые обещали реализовать проект. Но не справились.